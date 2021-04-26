منى زكي متهمة بالجنون بـ "لعبة نيوتن"!

يعيش الجمهور حالة من التوتر مع كل حلقة نعرض من مسلسل "لعبة نيوتن" التي تلعب بطولته الفنانة المصرية منى زكي، وتجسد دور "هنا".



ومع عرض حلقة الـ 11 والـ 12 من المسلسل وبعد ولادة "هنا" لطفلها "ابراهيم" في امريكا، والذي ولد في الشهر السابع. تتعرض لانهيار عصبي بعد معرفتها بطلاق زوجها "حازم" الذي يجسده الفنان "محمد ممدوح" لها عبر رسالة صوتية ارسلها عن طريق الواتساب.







وبجود ابنها في الحاضنة، وعدم قدرتها على رؤيته، تهدد الكادر الطبي بأنها ستنتحر، اذا لم يحضروا لها ابنها، فيتهموا بالـ"جنون" ويمنعوها من أخذ ابنها ويحولها إلى الطب النفسي، لتهرب وتلجأ إلى "مؤنس" ليساعدها فهل سيستطيع أن يعيد لها ابنها؟!