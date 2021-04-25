بلقيس فتحي تعلن طلاقها من زوجها بعد 5 سنوات من الزواج!

صدمة عاشها الوسط الفني بعد أن أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أنها رفعت قضية خُلع ضد زوجها الشاب الإماراتي سلطان بن عبد اللطيف علي.

الخبر الصادم شاركته بلقيس عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية"..وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر إهتمامات جمهورها، حيث إحتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

بلقيس والتي كانت حديث الجمهور منذ مدة وقعت في فخ السرقة والتكرار خاصةً مع الوعي الكبير الذي يملكه رواد السوشال ميديا وقدرتهم على تمييز أعمال الفنانين. واتهمت بلقيس بالسرقة من 4 فنانين بعد أن تم مشاركة الفيديو كليب الخاص بها والذي حمل عنوان "حالة جديدة" وهم "الفرقة الكورية "سفنتين" والفرقة الكورية "توايس" والنجمة العالمية "كاردي بي" إضافة إلى النجم المغربي "سعد لمجرد".

ما زاد الطين بلة هو تعليق متداول لـ بلقيس جاء فيه أنا ما هو قادم جديد ومختلف وأغاني الألبوم سيتذكرها الجمهور لـ 10 سنوات تقريباً وهو ما أثار سخرية الجمهور خاصةً أن هيت الألبوم لم تنال اعجابهم

وعلقت فتحي على الموضوع بـ "أنا فان للفرق الكورية وكثير أثروا فيني ومن الطبيعي أن تتشابه الأعمال الفنية حتى على المستوى العالمي أيضاً أغلب الكليبات الموسيقية متشابهة"!..ووصفت الهجوم الشديد عليها بـ بالترويج المجاني للفيديو كليب وهو ما يخدم مصلحتها بعد أن تم تداول الصُور والاتهامات بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر.

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