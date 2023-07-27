منى فاروق تتوسل الرجوع للتمثيل: "عايزة أشتغل أبوس إيديكم"

تراجعت الفنانة المصرية منى فاروق عن قرار اعتزالها التمثيل، وناشدت نقيب المهن التمثيلية وشركات الإنتاج؛ من أجل مساعدتها في إيجاد عمل لها باعتباره مصدر الدخل الوحيد لها.

متى فاروق تتراجع عن قرار الاعتزال

وشاركت فاروق عبر حسابها في "إنستغرام" منشورًا تؤكد فيه أن تراجعها ليس من أجل تصدر الترند، بل بدافع الحاجة لعنل، وكتبت: "أنا قولت اعتزل الفن لسبب واحد هو بس هو ده مصدر رزقي الوحيد الي أنا بحبه وعاوز اشتعله، لكن لما اوصل لمرحلة إني مش عارفة ادفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

وأضافت أنها بحاجة للعمل كأي شخص آخر، مُشيرةً إلى أنها اقترفت خطًا، بعد انتشار الفيديو المشين الذي جمعها مع المخرج خالد يوسف، لكن تساءلت لما لا يستطيع الإنسان أن يغفر للآخر بينما الله يسامح عباده.

ولفتت إلى أنها تسمع كلامًا مهينًا وغير لائقًا بحقها، كما أن المخرجين وصناع الأعمال يرفضون العمل معها خوفًا من أن يضر تواجدها فيه حملاتهم الدعائية.

وشددت على حاجتها الماسة للعمل، قائلة: "أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش.. لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

وأوضحت أنه حينما قررت الاعتزال كان سببه أن لا يستهجن الجمهور عملها بمحلات لبيع الملابس، خاتمة منشورها: "عايزة أشتغل أبوس إيديكم.. عايزة أعرف أعيش".