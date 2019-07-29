منير يغني "بلادي يا عرب" في ختام مهرجان جرش

عمان – البوابة – وسام نصر الله

بحضور جماهيري كبير تجاوز ال 5 آلاف شخص، ملأوا مدرجات "المسرح الجنوبي" اختتم الفنانين المصري محمد منير والاردني جهاد سركيس مساء السبت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 34.

وشهدت الليلة الختامية للمهرجان تألقا لافتا للنجمين المصري والأردني، مستحضرين فيها روائع الأغاني التي قدموها عبر سنوات طويلة، ورددها محبيهم على مدار سنوات طويلة.

وبدأ الفنان المصري برنامجه الغنائي بأغنية "بلادي ياعرب" التي أهداها للشعوب العربية، ليقول بعدها: "أحب الاردن، المكان الآمن والمحافظ على الأصالة العربية"، وليغني لاحقا "علي صوتك بالغنى".

وأعرب منير عن سعادته للمشاركة في مهرجان جرش ووقوفه على خشبة المسرح بعد غياب طويل استمر ما يقارب ال 17 عاما، وقال: "باسمي واسم كل مصري أقدم التحية للشعب الاردني .. ويكفي أنك اردني، وهذا فخر في بلد يتميز بالمحبة والعطاء"، مقدما شكره في نفس الوقت لإدارة مهرجان جرش على حسن الاستضافة والتنظيم والفعاليات المميزة.

وقدم الفنان المصري باقة من روائعه والتي تفاعل معها الجمهور وغنى ورقص طربا على وقع الألحان والصوت المميز، ومن الأغاني التي قدمها: "في عشق البنات"، "حتى حتى"، "طاق طاق طاقية"، "شوكلاتة"، "أنا بعشق البحر"، "شمندورة"، "رمان"، "الليلة يا سمرا".

واختتم "الكنج" حفله الفني بأغنية "أنا قلبي مساكن شعبية" التي لقيت تفاعلا كبيرا من الجمهور، ليقدم بعدها المدير التنفيذي للمهرجان درع المهرجان ل"منير" تكريما له على مشاركته المميزة.

وكان الفنان الاردني سركيس قد بدأ الحفل الختامي بأداء مجموعة من اغانيه القديمة والجديدة فقدم باقة مميزة منها، حيث غنى: "شو هالزمن"، "يا جدة"، "يا مارق ع الطواحين"،.

ومن ألبومه الجديد قدم سركيس "جرح الحبايب" و"مشتاق"، كما غنى للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ "قارئة الفنجان" و"نبتدي منين الحكاية"، لينهي فقرته الفنية بالأغنية التراثية" ع العين موليتين". ليكرم بعدها مدير المهرجان الفنان سركيس مقدما له درع المهرجان.

يذكر أن الحفل الختامي قدمه كل من الممثلين ماجد المصري ومنذر رياحنة، كتعبير عن التوأمة الفنية والحب بين مصر والاردن.

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