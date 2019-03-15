من الكاجوال إلى الأنيقة.. هكذا تتميز إطلالات ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ بحس مميز متناسق

عندما يبلغ الحب أعلى مستوياته بين الثنائي، نلاحظ بعض التشابه بينهما، سواء في العادات أو السمات، ومن بين الطرق التي يلجأ إليها الثنائيات للتعبير عن حبهم، هي اختيار اطلالات متناسقة، وحتى المشاهير يلجؤون لتلك الطريقة.

يعد رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون من بين أبرز ثنائيات المشاهير الذين يلفتون الأنظار بإطلالاتهم، والتي تتنوع بين الكاجوال والأنيق.

وفي أحدث ظهور لهما، رصدت العدسات الثنائي البوليوودي في المطار بإطلالة كاجوال عصرية، وفي الصور التي نشرتها مجلة "ميس ميلاني"، يمكن رؤية ديبيكا بسويت شيرت وبنطلون رياضي بلون برتقالي مشرق من "نايكي"، بينما اعتمد رانفير اطلالة رياضية من توقيع "غوتشي" أكملها بقلادة كبيرة ونظارات سوداء مثل زوجته.

ليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها الثنائي اطلالات متناسقة، حيث رصدتهما العدسات مؤخرًا بإطلالة مونوكروم عصرية باللون الأسود.

وأكثر ما يلفت الأنظار في اطلالات الثنائي هو اعتماد اطلالات بألوان تتماشى مع بعضها البعض أحيانًا، واختيار اطلالات بألوان متطابقة احيانًا أخرى، سواء كانت أزيائهما تقليدية أو عصرية، ففي إحدى الاطلالات يمكن رؤية رانفير مرتديًا بدلة مفعمة بالألوان تتماشى مع فستان ديبيكا الأسود، وفي احدى اطلالات زفافهما، تألقت ديبيكا بفستان أحمر خلاب، بينما أكمل رانفير اطلالتها ببدلة سوداء أنيقة.

ويبدو أن رانفير يشارك ديبيكا في جرأة اختيار الألوان والتصاميم، ففي العديد من الاطلالات التقليدية، يمكن رؤية كيف تألق الثنائي بنفس التصميم والألوان، التي تنوعت بين النيود والوردي الهادئ والأبيض مع الذهبي.

للمزيد من أخبار الفن: