من النجوم الفائزين إلى الإطلالات.. أبرز مشاهد حفل جوائز آيفا 2019 لمشاهير بوليوود!

شهد يوم الأربعاء حضور كوكبة من ألمع نجوم بوليوود في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي لعام 2019، والشهير باسم "آيفا" IIFA.

يعد حفل هذا العام مميزًا للغاية، فبالإضافة إلى مرور 20 عامًا على تقديم جوائز "آيفا"، أُقيم الحفل هذا العام في مومباي لأول مرة.

حصد مجموعة من أبرز مشاهير بوليوود جوائز مميزة، كما لفتت النجمات الأنظار بإطلالاتهن، لذا ومن خلال مجلة "تابلويد إكس أوه" وموقعي "ماشابل إنديا" و"ذا كوينت"، بالإضافة إلى صحيفة "إن دي تي في"، إليك أبرز مشاهد حفل آيفا 2019:

أولًا: أبرز الفائزين

حصد مجموعة من ألمع نجوم بوليوود، أبرز جوائز الحفل بناء على تصويت الجمهور، هذا وحازت النجمة "عليا بهات"، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رازي" Raazi، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم لهذا العام.

واختار الجمهور النجم "رانفير سينغ" للحصول على جائزة أفضل ممثل، وذلك عن دوره في فيلم "بادمافات" padmavat، كما اُختيرت "سارة علي خان" كأفضل ممثلة صاعدة عن دورها في فيلم "كيدارناث" Kedarnath.

فازت أيضًا "أديتي راو حيدري" بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "بادمفات".

واحتفالًا بمناسبة مرورو 201 عامًا على حفل "آيفا"، تم تقديم جوائز خاصة تكريمية، منها جائزة أفضل ممثلة تكريمًا للنجمة "ديبيكا بادوكون" عن دورها في فيلم "تشيناي اكسبريس"، كما حاز "رانبير كابور" على جائزة تكريمية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "بارفي".

ثانيًا: أبرز الإطلالات

ديبيكا بادوكون

سرقت الجميلة "ديبيكا بادوكون" الأضواء بإطلالة أرجوانية غاية في الجاذبية من توقيع علامة "غوراف غوبتا"، حيث أطلت بفستان أرجواني ضيق تزين بحبات الشواروفسكي البراقة بألوان مختلفة والريش، بالإضافة إلى كاب طويل للغاية ينسدل على الأرض.

واعتمدت ديبيكا مكياجًا آسرًا ذو درجات ترابية مع أخرى ارجوانية، واكملت اطلالتها بأقراط ماسية فخمة.

رانفير سينغ

كما هو متوقع، لفت "رانفير" الأنظار بإطلالة غريبة بعض الشيء، وهذه المرة بتصميم من توقيع "موسكينو"، حيث اختار إطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية مع لمسة غريبة، وارتدى بدلة رمادية ذات كتابات على الأكمام والأرجل، ونسقها مع بوت بدلًا من حذاء كلاسيكي.

وكان الملفت أكثر، هو وجود ما يشبه الوشاح الحريري مصُمم في البليزر باللون الأحمر، بالإضافة إلى ظهوره بعصا وتصفيفة شعره.

عليا بهات

بأنامل اللبناني "جورج شقرا"، بدت "عليا" وكأنها أميرة من عالم الخيال، حيث أطلت بفستان حريري باللون الخوخي المائل إلى النيود، تميز بتصميم الطيات والكسرات، بالإضافة إلى كاب أنيق وفيونكة رقيقة تزين الظهر، كما كان مكياجها ناعمًا ركز على الهايلايتر واختارت تسريحة الضفيرة بطريقة فوضوية عصرية.

كاترينا كيف

في حين أن "كاترينا" لم تحصل على جائزة، إلا أنها حصدت اعجاب الكثيرين بالتأكيد، حيث بدت في غاية الجاذبية بتصميم لافت من علامة "فالغوني آند شين بيكوك" تميز بالأسلوب الهندي مع لمسة عصرية.

تألفت الاطلالة من قطعة علوية تكشف رشاقة خصرها وذات اكمام طويلة للغاية مستوحاة من تصميم الكاب، بالإضافة إلى تنورة ذات شق عال جريء، هذا وكان الأبيض والباييت البراق بطلا اطلالتها التي اكملتها بخصلات منسدلة ومكياج ركز على عينيها.

سارة علي خان

بإطلالة من توقيع "غوراف غوبتا"، بدت سارة وكأنها راقصة باليه وسندريلا في آن واحد في ذلك الفستان الأبيض المنفوش، والذي تميز ببريقه وتطريزات الورود البارزة، كما بدت سارة جميلة بتلك الكعكة المرتفعة والمكياج الناعم.

مادوري ديكست

أطلت النجمة المخضرمة بفستان في غاية الجاذبية والأناقة من تصميم "تانيا خانوجا"، تميز بلونه الأحمر الجذاب وتصميمه الذي أبرز رشاقتها، حيث تميز بأكمام مختلفة، أحدها طويل والآخر أوف شولدر، بينما حدد خصرها حزام عريض وبعض الكشاكش مع انسدال الفستان بانسيابية، كما أكملت اطلالتها بأقراط هوب ضخمة ومكياج جذاب وذيل فرس منخفض.

اديتيا راو حيدري

اعتمدت النجمة أديتيا اطلالة جريئة باللون الأسود من توقيع علامة "فالغوني آند شين بيكوك"، وأطلت بفستان طويل ذو شق عال تميز بلونه الأسود المغطى بتطريزات وحبات الشواروفسكي البراقة باللون الفضي، ونسقت معه تشوكر بنفس اللون وأكملت اطلالتها بخصلات مموجة ومكياج نيود، بالإضافة إلى حذاء فضي ذو سيور رقيقة.