من ايشورايا باتشان لكاترينا كيف.. ديفات بوليوود في حياة النجم سلمان خان (صور)

يعد النجم الهندي سلمان خان حديث المدينة بسبب تعدد علاقاته النسائية وعدم زواجه إلى الأن على الرغم من بلوغه الـ 53عامًا، فكل محبيه ينتظرون رؤيته في القفص الذهبي.

نشرت مجلة " مسالا " الهندية تاريخ سلمان خان في المواعدة مع ديفات بوليوود ومن اشهرهن ايشواريا باتشان وكاترينا كيف وصولًا لحبيبته الرومانية الحالية التي تقول الشائعات أن زواجهما وشيك. اليكِ قائمة بحبيبات النجم سلمان خان:

-ايشورايا باتشان:

بدأت علاقة سلمان خان بالنجمة الجميلة ايشورايا راي -التي تحمل الآن اسم ايشواريا باتشان- في بداية عام2000 أثناء تصوير فيلمهما Hum Dil De Chuke Sanam، وكانا يحضران سويًا جميع المهرجانات والمناسبات ولكن الانفصال جاء في عام 2002 بعد تعرض ايشورايا لمعاملة جسدية وعاطفية ولفظية سيئة من سلمان خان بالإضافة للخيانة. تخطت ايشورايا كل ذلك وتزوجت من ابيشك باتشان في عام 2007 وتعيش بسعادة معه ولديهما ابنة تُدعى أرادايا.

سومي علي:

بدا النجم علاقتة بالممثلة الصاعدة الباكستانية الاصل في عام 1993 وكانت سومي تبلغ من العمر 19 عامًا، واستمرت علاقتهما لمدة ست سنوات تقريبًا قبل أن تقرر سومي تركه بشكل نهائي والذهاب للولايات المتحدة الامريكية وذكرت أن السبب في تركها له هو شرب الكحول وسلوكه الهوسي الغريب. واصلت سومي دراستها وتخرجت بشهادة في صناعة الأفلام وكتابة السيناريو والتحرير وصنعت أفلامًا قصيرة تستند إلى قضايا اجتماعية مثل الإجهاض والعنف المنزلي والانتحار في سن المراهقة.

كاترينا كيف:

تداولت الشائعات ارتباط النجم سلمان خان بالممثلة كاترينا كيف لفترة من الوقت، لكن الثنائي تكتما على علاقتهما ولم يُعرف إلى أي مدى وصل ارتباطهما ببعضهما البعض ولا الأسباب التي أدت للانفصال على الرغم من قرب كاترينا وعلاقتها الوثيقة بعائلة سلمان خان.

سانجيتا بيلاني:

ارتبطت سانجيتا الفائزة بملكة جمال الهند في الثمانينيات، بسلمان خان، وكانت هي المرأة الأولى في حياته وتصدرت علاقتهما في ذلك الوقت عناوين الصحف، ولكن سرعان ما انفصل الاثنان وتزوجت سانجيتا فيما بعد من محمد أزهر الدين غير أنها لا تزال على علاقة صداقة وثيقة بسلمان خان.

محيك شهال:

بدأ النجم سلمان خان مواعدة الممثلة الشابة محيك بعد ظهورهما معًا في فيلم Wanted وظهرا سويًا مرة أخرى في فيلم Chameli حيث رشحها سلمان واختارها لهذه الأدوار وفضلها عن المتسابقات الأخرين على الدور ولم تدم العلاقة طويلًا إذ انتهت بالانفصال.

لوليا فانتور:

هي الفتاة الحالية في حياة سلمان خان وهي ممثلة ومذيعة تليفزيونية رومانية وانتقلت للعمل في مومباي، وتدور الشائعات الآن عن قرب زواجهما، حيث أن لوليا مقربة جدًا من عائلة سلمان خان وتدور تصريحاتها دائمًا عن كونه شخصًا مهمًا ومميزًا في حياتها.