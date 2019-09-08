في سابقة من نوعها..عليا بهات الهندية الوحيدة المرشحة لجائزة أكثر آسيوية ملهمة لعام 2019

بدأ مؤخرًا ماراثون أبرز المهرجان والحفلات التي تكرم نجوم الفن والموسيقى بأفضل الجوائز تخليدًا لأعمالهم، وتعد "جوائز خيار الشعب" E! People's Choice Awards واحدة من أبرز تلك الحفلات التي تقام سنويًا.

والآن كشفت مجلة "بينك فيلا" عن بعض أسماء المرشحين لـ "جوائز خيار الشعب" لعام 2019، وبالإضافة إلى الكشف عن ترشح فيلم "أفينجرز: إند غيم" و"غيم أوف ثرونز" بين العديد من كبار أسماء عالم السينما والتلفزيون والموسيقى، كما ذكرت بين المرشحين نجمة تعد الهندية الوحيدة التي يتم ترشيحها لـ "جوائز خيار الشعب"، وهي النجمة "عليا بهات".

رُشحت نجمة بوليوود "عليا بهات" للحصول على جائزة "أكثر امرأة أسيوية ملهمة" لعام 2019، وتعد عليا الشخصية الهندية الوحيدة في قائمة المرشحين لـ "جوائز اختيار الشعب" لعام 2019.

ويأتي ترشيح عليا جنبًا إلى جنب مع عارضة الأزياء التايلندية "شوتيمون" والمغنية الكورية الجنوبية " سي إل" والممثلة الكورية " جونج يو مي"، بالإضافة إلى الممثلة التايلاندية "برايا لاندبرج" والممثلة الاندونيسية "رالين شاه"، كما تشمل الأسماء المغنية الماليزية "يونا" والممثلة الصينية " زهو دونجيو".

هذا وبدأ التصويت على اختيار الفنانة الحاصلة على لقب "أكثر امرأة أسيوية ملهمة" لهذا العام، والذي سيستمر حتى يوم 18 أكتوبر القادم، بينما سيتم إعلان المرشحة الفائزة يوم 10 نوفمبر القادم.

ويُذكر أن عليا نجحت في تشكيل قاعدة جماهيرية هائلة حول العالم، منذ ظهورها الأول على الشاشة عام 2012 من خلال فيلم Student of the Year، قبل أن تتوالى أعمالها الناجحة، مثل فيلم "رازي" والذي أثبتت فيه نجاحها كنجمة في دور البطولة.

وتستعد نجمة بوليوود لإطلاق 3 أعمال كبيرة في 2020، بما في ذلك فيلم Brahmastra والذي ستشارك بطولته مع حبيبها النجم رانبير كابور، بالإضافة إلى فيلم Sadak 2 والذي سيكون من إخراج والدها.