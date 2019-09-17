من شهر العسل في باريس..أحمد فهمي وهنا الزاهد يرسلان تهنئة لمحمد إمام في عيد ميلاده (فيديو)

في لفتة جميلة من الثنائي الجديد أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وعلى الرغم من تواجدهما حاليًا في باريس لقضاء شهر العسل، إلّا أنهما تذكرا القيام بإرسال تهنئة خاصة للفنان محمد إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ35، وقاموا بمشاركته عبر موقع إنستغرام.

من جهته، أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بعد تلقي الفيديو الذي يحمل التهنئة في عيد ميلاده من قبل أصدقائه أحمد فهمي وهنا الزاهد، وقام أيضًا بمشاركة المقطع عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلًا: "حبايبي عرسان مصر أخويا ومراته من شهر العسل".

وكانت هنا الزاهد قد بدأت بغناء أغنية عيد الميلاد في أول المقطع، بينما علق زوجها أحمد فهمي قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا إمام..كنا عايزين نبقى معاك إمبارح"، وأضاف: "سنة حلوة عليك انت ومراتك وبنتك يا رب وتكسر الدنيا في شغلك كالعادة".

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