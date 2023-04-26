من الفتاة التي ظهرت مع قادير دوغلو في الفيديو الحميمي؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خيانة النجم التركي "قادير دوغلو" لزوجته النجمة "نسليهان اتاغول" وذلك عبر دليل وهو مقطع فيديو للنجم التركي مع عشيقته في احد النوادي الليلية.

من هي الفتاة التي ظهرت مع قادير دوغلو؟

وظهر النجم التركي "قادير دوغلو" في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو رفقة فتاة مجهولة الهوية بينما كانا يرقصان معاً بطريقة حميمية كما انهما تبادلا القبل.

وبالرغم من عدم معرفة هوية الفتاة بشكل رسمي أو حتى اسمها، إلا ان وسائل كشفت عن أسرار صادمة جدًا حول أن النجم قادير دوغلو متزوّج منذ مدة من امرأة ثانية أخرى غير نسليهان أتاغول ويعيش معها في هذه الفترة، وهذه المرأة يبدأ اسمها بعرف الـ S.

كما اكّدت الصحف التركية بأن نسليهان اتاغول على علم بهذا الامر بل أنها موافقة عليه لأنهم يعيشون علاقة مفتوحة.

المتابعون يؤكّدون مرض نسليهان من قادير

واستذكر الجمهور الفترة التي كانت فيها نسليهان اتاغول تصوّر مسلسل "ابنة السفير" حيث انسحبت منه بشكل مفاجىء بعد ان عانت من مضاعفات صحيّة مفاجئة.

وربط الجمهور بانه ربما تكون الفترة التي عانت فيها نسليهان من المرض وابتعدت عن الحياة المهنية وانسحبت من التصوير هي نفس الفترة التي تزوّج فيها قادير من هذه المرأة.

ولم يعلّق أي من قادير دوغلو او نسليهان اتاغول على هذا الموضوع، بل التزما الصمت حتى الوقت الحالي فيما يترقب الجمهور ردة فعل النجمة التركية حول الأمر.