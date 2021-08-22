مودل روز تتجاوز الخطوط الحمراء وتعرض صدرها شبه العاري!

أثارت السعودية مودل روز موجة غضب كبيرة عبر السوشال ميديا بعد تداول فيديو راقص لها من داخل أحد أماكن السهر الليلية.

مودل روز ظهرت في الفيديو وهي ترتدي فستان أحمر مكشوف من منطقة الصدر وكانت تتراقص بطريقة غريبة ومستفزة للأغلب مما دفع الجمهور لمهاجمتها بعدة تعليقات كان منها:

"ياربي هالبنات مادري وش صاير فيهن كلهن بالخارج واستهبال باللبس وقلة الحياء يعني واخرتها معهن".. وتابع آخر "كأنه صدر متحول حرفياً واهم شئ الكولا فأيدها"..وجاء في تعليق آخر "ما بيها اغراء ولا بيها انوثه لو تتصلخ كامل".

مودل روز تطلب المساعدة من ولي العهد محمد بن سلمان!

عدة تغريدات كانت قد شاركتها مودل روز عبر حسابها في تويتر كشفت فيها معاناتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود. تغريدات روز وُجهت مباشرة لمناشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب عدم قدرتها على الخلع من زوجها بعدة مشاكل كثيرة بينهما.

وبحسب المتداول أن طليق مودل روز حصل على حكم قضائي من المحكمة الأمريكية يلزم روز بدفع مبلغ مالي ضخم له وبشكل شهري، وأفيد أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بدفع ما يقارب 23 ألف دولار شهريًا لزوجها، وسوف يسري هذا القرار إلى الأبد.

وخرجت روز عن صمتها، نفت الأخبار المتداولة حول انتصار زوجها عليها بعد نشره تغريدة يلمح إلى كسبه القضية، جاء فيها: "قدرة الله عظيمة جداً وهذا ما يجعلني اطمئن”، وكتب في تغريدة أخرى: “عند الله ما يضيع حق أحد.. الحمد لله”، أما في حسابه على تطبيق سناب شات فكتب الحمود: “الحمد لله على كل شيء شكراً يا االله”.

وبدورها نشرت مودل روز مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، جاء فيه: " لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فماتخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط.. شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي".

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