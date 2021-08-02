مها محمد تفتح النار على إلهام الفضالة.. وتتشمت بفارق العمر بينهما

لجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر للقضاء لمحاسبة المسيئين لهما عقب إعلان زواجهما، وقد طلبا خدمات المحامية مريم البحر، وكشفا عن نيتهما لمقاضاة عدد من المشاهير على خلفية الهجوم الذي تعرضا له بعد زواجهما المثير للجدل.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شهاب جوهر وإلهام الفضالة سيقاضيان مجموعة من النجوم ممن انتقدوا وسخروا من زواجهما من بينهم: هيا الشعيبي، مها محمد، أبرار الكويتية، دلال المسلم، والمحامي أبو طلال الحمداتي، وهاني الطباخ.

وقررت الفنانة الكويتية مها محمد توجيه رسالة لوم لإلهام الفضالة عبر حسابها الخاص تعاتبها على رفع قضية ضدها، وقالت: "إذا هي فعليا رافعة عليا قضية فبقولها ليش حبيبتي ترفعي عليا قضية، إيش شوفتي مني يا روحي علشان ترفعي عليا قضية! ليش حبيبة قلبي! هذه آخرة العشرة! هذه آخرة العيش والملح بينا وبين بعض.. مصورين آخر مسلسل مع بعض ومسافرين وكل شيء الدنيا طيبة.. فيه شيء في قلبك من ناحيتي الأمور طيبة.. وزوجك شهاب بيكلمني وبيتسولف مع زوجي ويخرجون.. وأنا ما أفهم إيش حقيقة القضية بدي أفهم بس".

ولم تتوقف مها محمد عند هذا الحد، بل خرجت في فيديو آخر تشير إلى أن الفضالة حاولت كثيرًا استبعادها من أعمال فنية، حتى أنها لم ترد انضمامها لمسلسل "روتين" عام 2018 لكن المخرج رفض الانصياع لمطالبها.

وأضافت محمد أن إلهام حاولت قطع رزقها أكثر من مرة، وخاصة أنها تتعاون مع منتج واحد باستمرار، وقالت: "منتج واحد هو اللي تشتغل معه ويمشي كلامها شو السر؟ الله أعلم".

وأضافت: "يعني بني آدمة قاعدة لليوم تشيل اسمي وتقطع رزقي، والحمد لله أنا ماني بحاجة، بعيش حياتي وبعمل شوبينج أنا ماني بحاجة للتمثيل على فكرة وعندي سنابي كافيني ومتابعيني مو بحاجة التمثيل مع احترامي له واحترامي للجميع.. هذه الفنانة تعرض على المنتج أن تخفض أجرها وتفعل أي شيء في مقابل ألا تكون هي موجودة في العمل".

رد إلهام الفضالة على اتهامات مها محمد

بدورها، قررت الفضالة الخروج عن صمتها والرد على ادعاءات محمد عبر التعليق على إحدى المتابعات التي تساءلت عن أسباب خلافهما، لتجيب: " والله ما درى اللي يسمعها.. يقول كل المنتجين يشتغلون عندي شيء عجيب.. كلهم طلعوا بنفس الوقت.. وينهم من زمان على قولة إخوانا المصريين وعقبي".

وعلَّقت على أخرى بسخرية: "ترى اللي قاعدة برا الكويت جدة وعندها حفيد من ولدها قبلي.. وقبل لاتجيب بنتها.. بس ما تعترف عشان لايبين عمرها على شنو تحتر.. وأنتِ بعد جدة.. بس يمكن من نجاحي الله أعلم.. بس اللي أعرفه مدفوع لهم عشان يطلعون".

رد مها محمد على إلهام الفضالة

لم تتمكن محمد التزام الصمت أمام سخرية الفضالة ، ونشرت صورًا لتعليقاتها عبر حسابها على "سناب شات" مُرفقةً بآية قرأنية للإشارة على التزامها بعدم الرد، وكتبت: "اسكت يا لساني اسكت، لأن إذا تكلمت بعض الناس راح يبجون والله".

وردَّت على تعليقها الثاني حول فرق العمر، وكتبت: "شنو تبون ارد شقول يالله بس ما عرف شنو اللي شايلته بقلبها علي.. ليش التمسكن نفسي أعرف شنو مسوية لج.. أنا تمام أنا جدة من قبلج، انتي ليش محترة لأني أصغر منج سؤال".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد أسلوب الفنانتين، فكتبت إحداهن ساخرة: " مساكين عقده العمر عندهم يحتاجون لاطباء نفسيين يخلصهم منها وش المشكله اذا كنتي اكبر او أصغر جده او أم !!؟؟؟ ونفس الشي لاحظته في بعض الردرد اذا بغو يسكتون بنت قالولها شكلك عجوز !!؟؟ هالحين هالمرحله من العمر صارت عياره ماقول الا الله يحفظ كل شابه صغيره من عقد اللي تفكيرها بهالطريقه".

وكتبت أخرى: "‏اغلب مشاهير الكويت مدري وش قاعدين يسوون بحياتهم اكل اعلانات هواش مع بعض وش هالحياه الفارغه جداً اتمنى ينقطع عنهم النت تلوث بصري صدق".

وعلَّقت إحداهن: " يمه يفشلن، انا مصدومه من الهام الذربه شلون وصلت لهذا لمستوى معاهن".