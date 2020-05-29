مهما محمد تطلب من الجمهور الدعاء لـ إبنها المصاب بكورونا..وهذا هو وضعه الصحي الخاص!

أعلنت الممثلة الكويتية "مها محمد" عن إصابة إبنها الثاني من زواجها الأول "فيصل" بفيروس كورونا، كما عبرت عن قلقها على آثر الوضع الصحي الذي يمر به وهو خضوعه لعملية "زراعة الكلى".

مها شاركت منشور عبر حسابها في سناب شات وطلبت من الجمهور أن يدعو لـ إبنها وعلقت بـ "حبايبي ادعو لفيصل ولدي طلعت النتيجة الان وفيه كورونا وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسوا بدعاءكم".

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الأمر لم يتوقف هنا، قدمت الممثلة رسالة مباشرة لوزير الصحة على آثر الإهمال الشديد من القطاع الطبي جاء فيها:

"حد من أفراد عائلتنا تعب فجأة ورحنا للمستشفى لنسوي فحص كورونا، بالواسطة لعملنا الفحص وبالواسطة لطلعت النتيجة بعد أسبوع من الفحص، البيت الي فيه الشخص في ناس مريضين قلب، وفشل كلوي، وزارعين كلى، وأطفال صغار..ليش الإهمال وليش ما رنوا على الناس"!

يذكر أن مها لديها ولدان من زوجها الأول كما رزقت بفتاة إلا أنها توفيت وهي صغيرة، وبعد انفصالها عن زوجها الأول رزقت بـ فتاة من زوجها الثاني رجل الأعمال الأردني "محمد عادل" وأطلقت عليها إسم "مها".

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أما عن بداياتها، كانت مقدمة للبرامج عبر تلفزيون الكويت عام 2001، كما أن لها تجربة في برامج الكاميرا الخفية من خلال برنامج المقالب "صادوة 2" بمشاركة الممثل يعقوب عبد الله في عام 2003، بينما أول تجاربها التمثيلية كانت في عام 2006 وذلك من خلال مسرحية "أمل في مملكة النمل"، لتتوالى بعدها أعمالها التمثيلية من بينها "الدخيلة، غصن مكسور، روتين، لقيت روحي" وغيرها..

أبرز ما مرت به الممثلة كان تعرضها لمحاولة إختطاف من قبل شخص انتحل شخصية منتج معروف، وقد شارك موقع مكان للإجتماع وبالصدفة اتصلت بالشخص الحقيقي ليخبرها أنه لا علم له بالأمر وما كان منها إلا أن بلغت الشرطة التي وجدت أن المكان كان عبارة عن شقة مفروشة..

كما أنها خلال إحدى الفترات تعرضت لوعكة صحية كادت تودي بحياتها نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ في الكويت، فقد كان الأمر مجرد التهاب بسيط ومزمن تحول إلى مرض عضال لكنها تماثلت للشفاء بعد رحلة علاجية في أميريكا.

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