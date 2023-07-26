موجة غضب و استياء بعد سخرية أحمد فهمي من صوت و شكل زوجته!

البوابة-نالت تصريحات الفنان أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد غضبا وانتقادات شديدة واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و ذلك بعدما سخر من نبرة صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد، في فيلم (مستر إكس)، مشبها إياها بـ(شبه على الشريف).

وقال فهمي خلال لقائه ببرنامج (الحكاية)، مع الإعلامي عمرو أديب: (هنا من الستات اللي بيكون شكلها حلو بس عارفة تقول (الإفيه) بوزنه مظبوط جدا، صايعة. و أضاف أحمد فهمي: (بتتكلم زي الولاد بالظبط وهى بتقول الإفيه، وصوتها مش لايق على شكلها، بتلاقي باربي قدامك بصوت على الشريف).

و جاءت تعليقات البعض كالتالي: (إيه المضحك إنك تتريق على مراتك؟، حد يتكلم كده على مراته قدام الناس؟، فنانة راقية وجميلة.. حقيقي خسارة، التنمر ما هو إلا هزار، هزار أبعاده النفسية والصحية خطيرة، لو الست مش هتستمد ثقتها في نفسها من جوزها يبقي على الله السلامة!).