موجة من الجدل بين السعوديين بعد مزاح تركي آل الشيخ مع الفنان محمد عبده (تفاصيل)

مازح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الفنان محمد عبده على موقع تويتر، وذلك بسبب كثرة حفلاته الغنائية في الآونة الأخيرة والتي أحياها في عدة مناطق، ولكن لم يكن يعلم آل الشيخ أنه بعد مزاحه هذا قد فتح بابًا من الجدل والتغريدات من قبل السعوديين.

أبونورة ... لانوصل للبلوك 😜 pic.twitter.com/ZJfSXZmeI4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وكانت التغريدات من السعوديين قد انتقدت الفهم الخاطئ لتركي آل الشيخ عن الترفيه، حيث قال البعض أن الترفيه ليس محصورًا فقط بإقامة بطولات المصارعة والحفلات الغنائية الغير معدودة وأموال طائلة تذهب سدى بلا فائدة، حيث رأى الغالبية أن الترفيه يكون بوجود أماكن للعائلات مثل الحدائق الخضراء والسيرك ومطاعم تقدم الوجبات بأسعار منطقية والعديد من الأمور الأخرى غير الغناء والحفلات.

ال الشيخ فاهم الترفيه خطا بقوه ياخي نبي سرك نبي العاب مائيه نبي حديقة حيوان نبي طبيعه نبي اشياء تفتح النفس بسك اغاني ذبحتنا #تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/52YJgi8uwU — ̶S̶A̶D ̶M̶A̶N̶ 💔 (@voi_114) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

الجدير ذكره، أن مجموعة كبيرة من الفنانين قدموا إلى أرض المملكة منذ بداية عيد الفطر السعيد لإحياء عدد من الحفلات ضمن فعاليات موسم جدة للحفلات، ومن بينهم: أحلام، محمد عبده، عمرو دياب، نانسي عجرم، يارا، حسين الجسمي، محمد حماقي، وائل جسار، وغيرهم من النجوم.

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