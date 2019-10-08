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مشاعل الشحي تثير الجدل في أحدث ظهور: تخلّت عن الحجاب بعد أن بكت سابقًا لتسريب صورتها بدونه!

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:05
مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي الجدل خلال الساعات الماضية، واستقبلت عدد كبير من الاستفسارات والانتقادات في ذات الوقت، وذلك بعد ظهورها دون حجاب برفقة زوجها أحمد خميس أثناء تجولهم في أحد شوارع الفلبين خلال زيارتها لأقربائها هناك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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واكتفت الشحي بارتداء طاقية وتركت شعرها مسدولًا كأنها تعلن عن تخليها عن الحجاب بشكل رسمي، وهو ما أثار الجدل بين متابعين مواقع التواصل، خاصة وأنها انهمرت دموعها بشدة في وقت سابق بسبب قيام أحدهم بتسريب صورتها دون حجاب، إضافة إلى أن زوجها توّعد في وقتها عبر تويتر أن الشخص المسؤول عن ذلك سيتم محاسبته بالقانون.

وكان الثنائي أحمد خميس ومشاعل الشحي قد تزوجا في عام 2018، وبحسب المعطيات والمواقف السابقة فيما يخص حجاب الفنانة الإماراتية، فإنها ليست المرة الأولى التي تخلع فيها الحجاب وكان الجمهور قد طالبها سابقًا بالتخلي عنه في حال لم تلتزم بارتدائه في جميع المناسبات.

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