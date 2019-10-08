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هيفاء وهبي تحتل إنستغرام في أحدث جلسة تصوير وتجذب الأنظار بسبب إطلالتها (صور)

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:48
هيفاء وهبي

اجتاحت أيقونة الجمال والأناقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موقع إنستغرام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أطلت على متابعيها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث جذبت بإطلالتها المميزة أنظار الجميع لها لتصل عدد الإعجابات لـ100 ألف وأكثر.

وأطلت هيفاء وهبي على جمهورها بفستان قصير وضيّق، واختارت ألوانه أن تكون بالأحمر والأسود لتتناسق بشكل مبهر مع المركبة الكلاسيكية ذات اللون الأزرق التي ظهرت إلى جانبها، وحتى تكمل لوحتها الفنية اختارت الجبال والصحراء مكانًا لالتقاط صورها التي لاقت إعجابًا وتفاعلًا من محبيها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leaders Are not Made, They Are Self Made!! #haifawehbe

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ومررت النجمة اللبنانية حكم ورسائل إيجابية وتحفيزية من خلال الصور التي نشرتهم، فكتبت في البداية: "القادة لا يتم صناعتهم، بل هم من يصنعون أنفسهم"، وعادت في صورة أخرى وعلقت: "كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All you need is a Great Friend & a full Tank of Gas😉 Vroom Vroom 🗯💥 Photo by @david_abdallah #haifawehbe

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