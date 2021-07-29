مودل آش بصدر عاري وتصريح "انتبهي لجوزك"... هل قصدت إلهام الفضالة وشهاب جوهر؟

عادت مودل آش لتصدر الحديث من جديد بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات.

الفيديو الجديد كان فيه إجابة على غزل أحد الشبان والذي جاء فيه "كل من يتمناك واولهم أنا"، لترد بـ "أنا بوضح لكم يا فئة الحسودات والغيورات، كل رجال يتمنى أكون زوجته..كلهم يتمنون حتى المتزوج وده ياخذني على زوجته والشرع حلل أربعة...انتبهي لزوجك"..

مودل Ash تُحذر المتزوجات منها:



"كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع" pic.twitter.com/agg8cHy5yi — WHR (@whrumor) July 29, 2021

القسم الأخير من التصريح "انتبهي لجوزك" اعتبره البعض رسالة مبطنة إلى الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من بعد ما كانت المودل كانت قد كشفت رسائل غزل من الممثل شهاب جوهر والذي تزوج مؤخراً من إلهام الفضالة. وما زاد الشكوك تداول فيديو لـ إلهام وشهاب بعدما كانت تهدد الممثلة زوجها بطريقة مُضحكة "إجاك الموت يا تارك الصلاة".

مودل آش وشهاب جوهر!

بالعودة لـ آش وشهاب جوهر فقد أطلت المودل على الجمهور وتحدثت في البداية عن ثنائي شغل الجمهور طوال الفترة الماضية، وتابعت أنه بالصدفة وأثناء تفقدها للمسجات وجدت رسالة منه. أش شاركت فيديو مع المتابعين خطوة بخطوة منذ لحظة فتح مسجات حسابها عبر تطبيق انستقرام وصولاً لـ حساب شهاب جوهر الرسمي والذي كان قد أرسل من خلاله رسالة إلى المودل السعودية كان محتواها "منورة".

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

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