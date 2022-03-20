مودل روز تبكي فرحًا بعد فوزها على طليقها.. وتكشف أنها خلعته!

تصدرت المودل السعودية روز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت أن محكمة في كاليفورنيا اصدرت حكمًا لصالحها في مسألة خلافها مع طليقها رجل الأعمال محمد آل حمود.

مودل روز تحصل على حكم عدم الاقتراب ضد طليقها



كشفت مودل روز أن المحكمة حكمت لصالحها بمنع طليقها الاقتراب منها وتتبعها لمدة 3 سنوات بعدما حاول الأخير تتبعها عن طريق وضع جهاز تعقب في سيارتها، وإرسال رسائل تهديدية لها.

وشاركت روز عبر حسابها على "سناب شات" مقاطع فيديو تكشف فيها تفاصيل الحكم، حيث نراها في بادئ الأمر تعانق سيدة أجنبية وتزف لها الأخبار السعيدة والدموع الفرح في عينيها، وقالت بنبرة مخنوقة أنها التزمت الصمت لأكثر من عام إزاء الادعاءات والإهانات المنسوبة ضدها من قبل طليقها.

وأضافت وهي تبكي: "أنا الضحية في الزواج هذا وقال للمحكمة أنا ضربته، كل الفلسفة التي كان يقولها قالها للمحكمة وحتى ما معه شهود دون أن يقدم أي دلائل وحتى لا شهود معه ويكذب في كل شيء وأحط الدليل قدامه وأقله انت قايل كده".

كما نشرت روز عدة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، جاء في أولها: "اليوم هو يوم عظيم.. تمكنت أخيرًا من قول الحقيقة والدفاع عن نفسي علنًا ضد المزاعم والانتهاكات الشنيعة، من خلال الثقة في نظام المحاكم ، حصلت رسميًا على أمر تقييدي ضد العنف المنزلي ضد زوجي السابق محمد والذي سيحميني لمدة ثلاث سنوات على الأقل. .وجدت المحكمة أنني تعرضت للمضايقة والمطاردة والتحكم من قبل هذا الرجل بطريقة تستدعي أمر حماية دائم".

وأضافت: "اخترت الصمت واحترام العملية ، بينما كان محمد ينشر أكاذيب مرئية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعتي والتشويش على الرواية العامة. مع الحكم اليوم ، تم تبرئتي ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا. أوامر التقييد الدائمة هي أكثر أنواع الأوامر الزجرية صرامة في كاليفورنيا ، ولها عواقب وخيمة. في النهاية ، أثبتت أنا وفريقي القانوني أنني كنت ضحية للعنف المنزلي وأحتاج إلى هذا النوع من الحماية".

وختمت: "أخيرا.. بينما أؤمن بشدة بحرية الكلام والتعبير ، أود أن أحث هذا المجتمع على عدم تصديق كل ما ينشره محمد على وسائل التواصل الاجتماعي. يستمر في الحط من شخصيتي ويهدف إلي لإلحاق الضرر بحياتي المهنية. إنه يريد أن يظهر نفسه كمنتصر وضحية في الوقت الذي لا يمكن أن يكون هناك شيء أبعد عن الحقيقة."

مودل روز تخلع زوجها



وأعلنت روز أنها تمكنت أخيرًا من خلع زوجها قبل نحو شهرين، وأوضحت أنها رفعت دعوى قضائية في السعودية تطلب فيها الخلع من زوجها بعدنا رفع هو قضية طلاق ضدها.

وادعت روز أن طليقها أخفى زواج سفرها كي لا تتمكن من رفع قضية خلع بحقه، وليحصل على نصف ممتلكاتها. ولفتت أنها كانت تنفق عليه على طوال 5 سنوات خلال فترة زواجهما.





رد فعل طليق مودل روز



من جهة أخرى، خرج محمد آل حمود عن صمته إزاء تصريحات روز، وشارك العديد من منشورات ينفي من خلالها ما تم تداوله.

شارك حمود عدة منشورات عبر حسابه على "سناب شات"، وتطرَّق لموضوع الخلع معلِّقًا: "شكرًا على الخدمة الجميلة الحين أقدر استرجع المهر وجميع الأشياء يلي موجودة بالسعودية بناءً على حكم الخلع.. عشان كذا أنا قلت للمحامي في السعودية لا تسوي شي!! مال أنا أولا فيه".

وسألت إحدى المتابعات حمود حول حقيقة تعنيفه إياها، ليجيب: "لا أنا طالب قضية تعنيف أسري سواء بالكلام أو التصغير من مكانتي وهذا الي صار قبل ولما طلعت بالإعلام أو بالضرب وللأسف تم رفضها ممكن ارفعها من جديد بس بجلس مع المحامين وأشوف التكاليف من جديد لانه فاتورة المحامي كانت 30 الف دولار للقضية هذي".

وأضاف : "بالنسبة لها مو تعنيف قضيتها كانت ابعاد يعني ما تشوفوا بعض هذا شي انا مطبقه على نفسي أصلًا بس صدر حكم مؤقت فيه سنة 2020 واليوم بس مددت فيه القاضية يعني مثال اذا هي شافتني بمطعم أو كوفي هي تمشي تروح لمكان ثاني والعكس صحيح".