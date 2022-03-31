مودل روز تتعرض لفضيحة جديدة.. قبلات حميمية مع شاب مجهول!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة مدوية لمشهورة "سناب شات" السعودية، مودل روز، بعد التقاط صورة لها برفقة أحد الشبان بوضعية اعتبرها البعض مخلَّة بالأخلاق.

تظهر المودل روز تتبادل القبلات مع أحد الشبان في حفل غنائي وسط الجماهير المتواجدين في الحدث، حيث استطاع أحد المتزاجدين التقاط صورتها من بعيد دون علمها.

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام طليقها الذي اتهمها سابقًا بخيانته، حيث تؤكد الصور أنها كانت على علاقة مع أحد الرجال وما تزال، فكتب أحد المتابعين: "زوجها ما كذب مسكين".

وعلَّق آخر ساخرًا: "اللي مسويين متفاجئين ومو مصدقين ترا بنفسها تصور لما تروح تنام في قصر الدي جي هذاك وهي وياه بس وقالت ينومني في غرفة الشوزات".

وأضاف آخر: "تذكرت يوم كتبت تعليق بمقطع طليقها الي يقول انها تخوني مع واحد وكتبت ياليت لو واحد على الاقل واضح انها تخونه مع عشره واكثر وتجيني وحده مسويه تدافع عنها وتقول شدراك😂 ياحبيبي واضح من سناباتها انها تسويها وهذا دليل".

طليق مودل روز يتهمها بخيانته

وقد كشف محمد آل حمود سابقًا أن مودل روز أقدمت على خيانته مع شاب لم يذكر اسمه، وأشار أنه حاول هو وأصدقاؤها إبعادها عنه خاصة أنه معروف بسرقته زوجته التي حصل على جنسيتها.

واستذكر حمود العديد من المواقف التي كذبت فيها روز عليه، من بينها حضور حفل عيد ميلاد الشاب دون علمه، والإقامة برفقته في إحدى الفنادق، ومهاتفته عبر تطبيق "ديسكورت" الذي يحجب المكالمات.

وكشف حمود أنه بدأ بإجراءات الطلاق بعدما طلبت منه مودل روز الإقامة في فندق لمدة شهر دون تواجده، وطلبت منه عدم الاتصال بها. ثم تفاجئ حين رؤيتها برفقة الشاب يخرجان من ذات الفندق.



