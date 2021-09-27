مودل روز ترقص على أغنية ذات طابع جنسي في أحد جلسة تصوير.. والمتابعون يشبهونها بالدجاجة!

أشعلت نجمة السوشيال ميديا السعودية مودل روز حماسة متابعيها بجلسة تصوير نارية ، ولا بد من إطلالة جريئة لزيادة الحرارة قليلًا.

شاركت مودل روز متابعيها عبر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" سلسلة صور ومقاطع فيديو لأحدث جلسة تصوير لها، حيث أطلَّت مُرتديةً كروب توب برتقالي اللون مُزيَّن بالرش نسَّقته ببنطال عريض مُطابق ذي خصر عالٍ، كما ارتدت قفازات جلدية صفراء وصندل ذي كعب منخفض أصفر اللون.







وأكملت روز إطلالتها بمكياج جريئ مُعتمدة مكياج عيون دخاني والكثير من السواد حول عينيها ، كما اعتمدت تسريحة شعر منفوشة.

وتظهر روز في إحدى الفيديوهات تتمايل وترقص على أنغام أغنية ذات طابع جنسي، بينما يقوم مصفف الشعر ابتعديل شعرها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة روز وحركاتها التي لا تمت للثقافة السعودية بأي صلة، حيث علَّقت إحداهن: " بالقوة تسوي نفسها اجنبية"، وكتبت أخرى " لاحول ولا قوة الا بالله الحين وش بيضرك اذا تسترتي؟ الله يهديك بس".

وسخرت إحدى المتابعات من إطلالات مشبهةً إياها بالدجاجة، فيما شبَّهت إحداهن قفازاتها الصفراء بالقفازات التي يرتديها المرء أثناء غسل الأطباق المتسخة، وكتبت: " عطينا قفازات المواعين".

وهذه ليست المرة الأولى التي ترقص فيها روز على أنغام أغنية ذات كلمات بذيئة وجنسية، حيث شاركت فيديو وهي ترقص في إحدى الحفلات مُستعرضة جسدها على أنغام أغنية جاء في كلماتها "عاهرة".