مودل روز تستقبل عامها الـ29 بالأسود وبإطلالة جريئة

تجاهلت الفاشنيستا السعودية ونجمة السوشال ميديا الشهيرة مودل روز مشاكلها الخاصة مع زوجها رجل الأعمال السعودية محمد الحمود وقررت الاحتفال بعيد ميلادها الـ 29 على طريقتها الخاصة.

مودل روز بإطلالة جريئة بمناسبة عيد ميلادها

وبهذه المناسبة نشرت مودل روز عبر حسابها الخاص في إنستغرام صور جريئة، وظهرت مودل روز في الصور مرتدية فستان أسود بدون أكتاف كشف عن جسدها العلوي بطريقة جريئة، وأكملت مودل روز إطلالتها بارتداء جوارب شيفون باللون الأسود تصل إلى الركبة في ستايل وصف بالمثير.

وظهرت مودل روز في الصورة الأولى وهي تجلس على حوض الاستحمام وقد رفعت رجلها المينى فوق الحوض واليسرى ابقتها على الأرض، وهي الإطلالة التي عرضتها للهجوم نظرًا لجرأتها حيث رأى الجمهور أن روز كشفت عن جسدها بطريقة غير مباشرة.

كما نشرت روز فيديو لاحتفال صديقها الأمريكي بها ويظهر وهو يقدم لها كعكة عيد الميلاد فيما ظهرت هي مرتدية توب باللون البيج كشف عن بطنها، وقدم لها صديقها الأمريكي رقصة خاصة بهذه المناسبة،

وأكملت مودل روز احتفالها بالغناء داخل سيارتها الفاخرة إلى جانب صديقها الأمريكي.

مودل روز تتعرض للهجوم

وأثارت صور مودل روز وطريقة احتفالها بعيد ميلادها حالة من الغضب بين الجمهور والذي علق: "هذي اذا م تفسخت م ترتاح احسها اذا راحت تشتري ملابس تقول لصاحب المحل م يهم أي شي اهم شي يكون اللبس فيه تفسخ

وقالت متابعة: "احسها دافعتلو عشان يسوي رقصة الميلاد ويفرح معاها ويوصلها وخلاص تخلص كل شي تحزن"، فيما علقت أخرى: "كله تصوير مع الشباب وتقط نفسها عليهم ورقص وسهر وع كأنها إهيه الشاب الله ليبلانه ويهديها لو تشغل نفسها بشغل مهم ويفيدها أحسن

مودل روز وقضية الخلع

وكانت مودل روز قد كشفت منذ مدة عن رفعها قضية خلص ضد زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، واكدت ان القضية في المحاكم منذ ما يقارب العام وانها في انتظار الحكم بها، وناشدت مودل روز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتدخل لمساعدتها للحصول على الخلع من زوجها