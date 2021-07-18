طليق مودل روز يهددها بهذا الأمر.. هل سينفذ تهديده؟

عادت مشاكل الثنائي مودل روز وطليقها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود إلى الواجهة مُجدداً بعد تهديدات الأخير.

محمد شارك عدة منشورات عبر حسابه الرسمي في سناب شات والتي كان منها "الي مريت فيه ظلم وصنعت شخص ما يقدر يتعدا اشارة بيتهم! تغربت وحطيت كل أموالي عشان أسعده.. واخر شي يجي زبال يقول هذا كله لي لا والف لا مو أنا اللي اكون جسر.. الله الي شاهد اني سويت كذا عشان العالم يعرفوا انو بنات السعودية يقدروا على كل شي لي نخلي الاجنبي ياخذ كل شي"..أما التهديد فجاء عن طريقة منشور ثاني ورد فيه "من اخذ جنسية نسحبها منو"!!!

زوج مودل "روز" يُهدد عبر السناب:



"اللي أخذ جنسيه نسحبها منه😎" pic.twitter.com/4kU6uYTsrp — WHR (@whrumor) July 18, 2021

الجمهور بدوره كانت له أراء مختلفة منها "احقر البشر هم اللي كان بينهم علاقة زواج ثم ينشرون مشاكلهم للعالم بعد الانفصال مستحيل اتعاطف او اصدق اي طرف منهم"... وتابع آخر "ا جماعة لىْفترض انه بزواجه مىْها جنسها طيب اهلها اخوانها اخواتها جىْسهم بعد ركزو شوي تراه حط الكلام بدون اسم او رمز يدل على شخص عشان لا يتورط تدرون ليه شابها الان على روز عشان كان بياخذ الفندق والاستثمارات حق روز بس ما قدر ياخذها منها هاذي الحسابات حقت روز ابحثو عنها"

يا جماعة لىْفترض انه بزواجه مىْها جنسها طيب اهلها اخوانها اخواتها جىْسهم بعد 😂 ركزو شوي تراه حط الكلام بدون اسم او رمز يدل على شخص عشان لا يتورط تدرون ليه شابها الان على روز عشان كان بياخذ الفندق والاستثمارات حق روز بس ما قدر ياخذها منها هاذي الحسابات حقت روز ابحثو عنها pic.twitter.com/wuC6GYQKYS — Peekaboo (@ioo3_q) July 18, 2021

يذكر أن الحمود كان قد صدم الجمهور بعدة تصريحات حول العلاقة كاملة بينه وبين مودل روز وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية".

وقلب نيكولا حياة روز رأس على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وغيرت معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع لإبعادها عن الشاب الجديد إلا أن الأمر باء بالفشل وانتهى برفع روز قضية طلاق ضد محمد آل محمود وما تزال القضية عالقة في محاكم كاليفورنيا.



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