مودل روز تصدم متابعيها باسمها الحقيقي.. ليس روزانا!

يختار العديد من النجوم والفنانين ومشاهيرالسوشيال أسماء غير أسمائهم الحقيقة لدخول عالم الشهرة والنجومية لأسباب متنوعة، فمنهم من يجد اسمه غير مناسبًا ودون إيقاع ليتم تداوله، ومنهم من يحاولإخفاء هويته عن مجتمعه.

وقررت الفاشونيستا السعودية مودل روز الكشف عن اسمها الحقيقي للمرة الأولى بعدما تلقَّت سؤالًا من إحدى معجباتها عبر حسابها على "سناب شات" تقول فيه "ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان"، لتجيب بدورها: "أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة".

وتابعت موضحةً أسباب إخفاء اسمها قائلة: "بداية أنا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز، ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكيه أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي”.

وتابعت أنها لم تعد تخاف من الكشف عن اسمها الحقيقي بعدما أصبحت شقيقتها وشقيقها مشاهير عبر السوشيال ميديا، وقالت: "لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي".

وتعرضت مودل روز لموجة من السخرية بعد إعلان اسمها الحقيقي، فكتب أحدهم: " انتي اغلب الحياة إلى تظهريها لمتابعينك كذب في كذب حتي زوجك جحدتي وقلتي يمكن جني جت على اسمك يعني".

وكتب آخر: "ماشاء يعرفونك من اسمك بس مايعرفونك من شكلك هههههه".

وعلَّقت: "و لما قالوا الناس روان ابو زيد انكرت بعد ١٠ سنين توها تفكر تصدق مع متابعينها المخفات".