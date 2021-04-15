مودل روز تغضب رواد مواقع التواصل بحديثها عن الصيام.. "بدينا فقرة الهبل"!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية "مودل روز" الجدل بعد ردها على سؤال طرحه أحد معجبيها حول حقيقة صيامها في شهر رمضان.

شاركت المودل روز سؤال طرحته إحدى معجباتها عبر تطبيق "سناب شات" جاء فيه :"مو صايمة"، لترد بطريقة ساخرة وتهكمية، حيث بدأت التحديق في أرجاء المنزل بحثًا عن ساعة لتري معجبيها التوقيت في أمريكا، ليتضح أنها الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأضافت:"الساعة كم يا ترى، تشوفون، الساعة 9 و13 دقيقة بالليل، بالليل شلون الواحد يصوم."

كما شاركت سؤال آخر عن الصيام، وقالت: "نقول بسم الله، ونستفتح فقرة الهبل حق كل رمضان، مو صايمة؟ ما صمتي؟ فاطرة؟ استغفر الله العظيم".

وحاولت إيضاح فقرة فرق التوقيت بين أمريكا والشرق الأوسط بطريقة ساخرة.

وانتقد رواد مواقع التواصل طريقة لباسها وخاصة أننا في شهر فضيل، فكتب أحدهم: " بالله شلون تسألون هالاشكال اذا كانت صايمه ولا لا هي خلها تعرف ربها وتتستر وتلبس لبس محتشم بعدين اسألوها اذا تصوم او لا".

وكتب آخر: "مشكلة اغلب الناس مفكر انه في رمضان بس الصيام في النهار ومجرد مايفطر يسمع اغاني ويسوي اللي يبي لاياحبيبي شهر رمضان له حرمته وتتضاعف فيه الحسنات وكذالك السيئات نسأل الله السلامه".

وعلَّق آخر: "ليش هو الصيام بس على الاكل ؟! والبطن طالعه وتفصخ افطري احسن لك مو ماخذه من الصيام غير الجوع".