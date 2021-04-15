ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة كوميدية.. والأخيرة ترد: "أجمل وأظرف من يقلدني"

أشعلت الفنانة السعودية ريم عبدالله مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها الكوميدي للمؤثرة السعودية هند القحطاني في برنامج "استديو 21" الذي يعرض على قناة MBC1.

أبدعت ريم عبدالله بأداء مشهدها الذي تظهر فيه بشخصية هند القحطاني، التي دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها ومقاطع الفيديو خاصتها، حيث نراها تستخدم ذات الإيماءات الجسدية ونبرة الصوت، بالإضافة إلى عباراتها الأكثر تداولًا.

ولا بد أن تتطرَّق ريم في مشهدها لموضوع أكثر سعودية مشهورة الذي طالما تذكرنا به هند القحطاني بعدما احتلت المركز الرابع بترتيب "سناب شات".

وقد تصدر اسم البرنامج "استديو 21" وريم عبدالله وهند القحطاني قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وردَّت هند القحطاني على المشهد بمنشور شاركته عبر حسابها في سناب شات تعلن فيه تصدر اسمها الأكثر تداولًا على "توتير"، وكتبت مُشيدة بأداء ريم: "أجمل وأظرف من يقلدني".

وردت ريم عليها: "لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا".

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المشهد، فمنهم من رأى إبداع ريم في التقليد، ومنهم من لم يرى أي تطابق بين الشخصيتين، فعلَّق أحدهم: " ماعرفت تقلدها احس هند مو كذا".

وكتب آخر: " مرة مافي نقطة شبه من هند .. لو سحر العيون بقول ايه ..نفس الملحجة".

من جهة أخرى، كتبت إحدى المتابعات: " هههههههههههههه تجننن وربي ضبطتها"، وعلَّق آخر " ماعليك من الحاسدين يا ريم 😍يكفي شوفتك وجمالك ماشاءالله وتحمد ربها انك قلدتيها".

وعلى صعيد آخر، احتوت الحلقة على مشهد يُقلِّد فيه الممثل خالد الفراج الفنان السعودي راشد الماجد بأغنية "لربما"، وحبيب الحبيب بتقليد ماجد المهندس بأغنية "عطشان"، مما أثار موجة تعليقات طريفة بين الجمهور على تويتر.