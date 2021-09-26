مودل شمس تستعرض "بياض ابطها" لجمهورها.. فيديو وصف بـ"المقزز"

أثارت المودل العراقية شمس ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو مثير للجدل ترد من خلاله على سؤال متابعة عن سبب لون "إبطها".

وفي التفاصيل وجهت متابعة سؤال للمودل شمس حول بياض ابطها هل هو بسبب الفوتشوب أو أنها تستخدم المكياج ليظهر بهذا البياض، وجاءت طريقة رد مودل شمس مثيرة للإشمئزاز بحسب تعليق الجمهور.

ولاثبات ان بياض ابطها ليس بسبب المكياج، قامت موديل شمس بإنزال البيجامة التي كانت ترتديها وبدأت بمسح ابطها أمام الكاميرا بطريقة غير احترافية ومقززة.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة بين الجمهور ما بين منتقدي تصرفها المقزز وما بين طريقة انزال البيجامة التي كشفت عن جزء كبير عن جسدها، فيما قال البعض إنها استعانت بالفلتر في هذا الفيديو.

وجاء في التعليقات: "الفلتر يصفي اكثر من الميك أب"، وفي تعليق آخر: "مفروض يقطعو النت علي وطن العربي بحد بينهبلو كلهم"، وقالت متابعة: " ياربي وين صرنا؟ شو هالسخافة وشو المصخرة الي وصلنا الها مع صدمتي والله".

وعلقت إحدى المتابعات: "ملتهيه تبرر للعالم شوفوني حلوا من قله الثقه بالنفس والشخصية مدري تريد. تتصلخ بس متعرف شون عموما لصاحبه السؤال هي مسويه ليزر لجسمها والليزر. يوحد اللون ويقضي ع التصبغات"

وتعتبر مودل شمس من الشخصيات المثيرة للجدل عبر السوشال ميديا حيث تشارك باستمرار صور تظهر فيها بإطلالات جريئة جدًا كاشفة عن جسدها



مي العيدان تهاجم مودل شمس

يُشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد هاجمت مودل شمس لأكثر من مرة بسبب جرأة إطلالاتها حيث شاركت بوقت سابق اطلالة شمس خلال عيد الحب وهي ترقص على السرير.

كما عادت ونشرت صورة لها بفستان ساتان باللون الأزرق يشبه قميص النوم وعلقت على الصورة: "اتكلم والا اسكت".

مودل شمس ونحافة خصرها

وكانت مودل شمس قد أثارت ضجة كبيرة بسبب استعراضها نحافة خصرها لجمهورها وقالت حينها إنها أجرت عملية نجت لخصرها، كما تحدثت سابقًا عن إجرائها عمليات تجميل لأردافها.

ويرى الجمهور أن مودل شمس لا تقدم أي محتوى مهم عبر حساباتها وأن شهرتها من اثارة الجدل فقط والملابس الجريئة والتصريحات غير المناسبة

