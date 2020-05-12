موديل كويتية تعلن حملها بملابس وصفت بـ "الفاضحة"!

أعلنت الموديل الكويتية من أصل لبناني "دانا" والتي كانت ملكة جمال الكويت عام 2016 خبر حملها بجلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها في إنستجرام.

دانا اختارت فستان أحمر من دون أكمام وضيق أبرز منحنيات جسدها وبطنها الذي واضح عليه انتفاخ الحمل.

إطلالة دانا لاقت انتقاد كبير من رواد السوشال ميديا الذين علقوا بـ "حرام الطفل رح يرضع سيلكون"، وأضاف آخر "ليش اللبس المحزز؟ صرنا نادراً ما نشوف حوامل بلبس واسع"، وجاء تعليق أحدهم "على القليل إحترمي الشهر الفضيل بدل هاللبس الي ما الو داعي".

يذكر أن دانا متزوجة من الكاتب مصعب الفيلكاوي والذي أطل معها في أحد البرامج وتحدثا عن علاقتهما الزوجية، كما صرحت أن زوجها منعها من دخول مجال التمثيل لأنه يغار عليها، مؤكدة أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، كما أنها تفضل أن تكون مقدمة برامج حوارية والتي تتسم بالجدية.

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