شاهد صور الثنائي يلديز شاغري وبيرك أوكتاي من حفل الحناء وهذا موعد زفافهما

قرر النجم التركي الشهير "بيريك أوكتاي" دخول القفص الذهبي خلال هذا العام أيضاً، حيث أنه حدد موعد زفافه على حبيبته النجمة التركية الشهيرة "يلديز شاغري".

ويبدو واضحاً بأن هذا هو موسم الأفراح في تركيا، حيث انضم بيريك و يلدز للعديد من المشاهير الأتراك الذين احتفلوا بزواجهم خلال هذا الصيف.

صور حفل الحنّاء الخاصة بـ يلديز شاغري وبيريك أوكتاي

شارك النجمان التركيان الشهيران يلدز أتكسوي وبيريك أوكتاي مجموعة من الصور الرومانسية لهما وذلك خلال احتفالهما بليلة الحنّاء قبل زفافهما.

وظهرت يلدز وهي ترتدي فستان باللون الأصفر من الشيفون والذي جاء بقصة الكتف الواحد، كما اعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها ووضعت طوق من الزهور فوق رأسها.

أما بيريك فقد ارتدى قميص أبيض وبنطال باللون الأسود، وظهرا في العديد من الصور بوضعيات رومانسية وبدا عليهما السعادة كما ظهرت يلدز في صورة أخرى وهي ترتدي فستان قصير وناعم من الدانتيل باللون الأبيض.

تفاصيل حفل زفاف بيريك ويلدز

وكان النجم التركي بيريك أوكتان قد صرّح خلال وقت سابق بأن موعد زفافه على حبيبته النجمة التركية يلدز سيكون في 10 سبتمبر في الشهر المقبل.

وكشف بيريك بأنه سيقيم حفل الزفاف في منطقة ألاتشاتي في منطقة بودروم الساحلية على البحر المتوسط، ولم تكشف تفاصيل أخرى حول فساتين العروس.

علاقة بيريك أوكتاي ويلدز

بدأت علاقة الثنائي التركي "بيريك أوكتاي" و "يلدز" بعد أن أعلن الأول طلاقه بشكل مفاجىء من زوجته عام 2021، حيث أنه وخلال عام واحد كان بيريك في علاقة مع يلدز وأعلنا خطوبتهما في حفل عائلي بسيط.