نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة..والجمهور "وين البنطلون"؟!

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صُور جديدة لها عبر حسابها في انستقرام من أحدث جلسة تصوير كانت قد خضعت لها.

واختارت نادين جاكيت بالطو باللون الفيروزي بأكمام وياقة من الفرو ونسقت معه حذاء باللون الأحمر واكتفت بتسريحة شعر بسيطة.

إطلالة نادين سببت لها هجوم كبير وانتقادات لاذعة من الجمهور لأنها كانت على الأغلب ترتدي شورت قصير تحت الجاكيت إلا أنه لم يكن واضحاً للعين مما أظهرها كأنها ترتدي البالطو من دون أي شيء تحته.

تعليقات الجمهور الساخرة كان منها "الجو برد يابنتي"...وتابع آخر "مش لبسه شي تحت البالطو برد عليكي"..وأضاف أخر حول الفوتوشوب في الصُور "ليش هيك الفوتوشوب مو قصدي اشي بزعل بس اوفر مو ضروري نكون مثاليين ونعجب الكل كلنا بيوم وح نكبر وحلو نفرجي ملامح الكبر مو حلو نخفيها ونكون باربي لمتى الفوتوشوب الزياده صدقيني انتي احلى بدون فوتوشوب الفوتوشوب بغيرك بنبطل نعرفك لو عملتي شوي بس الصوره كانك لعبه باربي تخفيف بس يكون شوي تزبيط بس حلو نبين احنا مو حلو بتاريخ الفنانه انه شخص ما يعرفها بسبب الفوتوشوب".

يذكر أن نادين كانت قد حلت مؤخراً ضيفة مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال، وتم تداول فيديو من الحلقة أظهرت انهيار الممثلة اللبنانية على الهواء مباشرة بعد أن سألها الإعلامي عن طفليها التوأم "كارل، مارسيل" اللذان يقيمان مع والدهما بعد ان حُرمت من رؤيتهما منذ حوالي السنتين بقرار نهائي من محكمة الأسرة اللبنانية.

وجه رودولف سؤال لـ نادين وصفه الجمهور بـ الوقح "أولادك التوأم ودعتيهم قبل سنتين وهم واصلين أعلى درجة من البكاء بس اليوم ما بدهم يشوفوكي..ليه؟...تعودوا ما عندهم اُم"!

وتسبب السؤال في انهيار نادين وهجوم الجمهور على الإعلامي لعدم احترامه الخصوصية خاصةً أن الممثلة عاشت حرب طاحنة مع طليقها أوصلتها إلى الانتحار وفقدان توازنها لفترة جيدة.

من جهة أخرى، كانت نادين تستعد لدخول القفص الذهبي بحفل ضخم كان سيضم على رأس مدعويه النجم اللبناني وائل كفوري، إلا أن جائحة كورونا حالت دون حدوث ذلك. موضوع زواج نادين فُتح مجدداً بعد مشاركة صُورة جديدة لها من إحتفال عيد الحب برفقة خطيبها "مجد"، وكان الملفت بالتحديد الغزل المتبادل بين الثنائي بعد أن علق مجد بـ "بحبك كتيير يا زوجتي"...ليأتي الرد من نادين بـ "أعشق يا حياتي يا زوجي"..مما أثار الشكوك حول زواجهما بالفعل إلا أنهما سيعلنان الأمر بحفل كبير.

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