مياه الأمطار تتسبب بخسائر مادية في منزل الفنانة رانيا فريد شوقي..شاهدوا ماذا حدث

تسببت مياه الأمطار التي تعرضت لها مصر خلال اليومين الماضيين بأضرار مادية وخسائر لعدد من الأشخاص، وبحسب ما نقلت صحف ومواقع مصرية، فإن الفنانة رانيا فريد شوقي كانت واحدة من هؤلاء الذين تضرروا ووصلت المياه إلى داخل منزلهم.

وبعد أن عاينت الفنانة المصرية الأضرار التي وقعت على منزلها، علقت عبر حسابها على موقع التواصل وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت..قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه واكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي".

وأضافت: "منك لله وكل انسان معندوش ضمير في البلد وهموا الفلوس و بس حسبنا الله ونعم الوكيل".

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي في عدة أعمال تم عرضها على شاشة التلفاز مؤخرًا ومن بينهم مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل " أبو العروسة 2" مع الفنان سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح وغيرهم.

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