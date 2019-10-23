ميا خليفة تدعم ثورة لبنان.. وما حقيقة مشاركتها في المظاهرات؟!

يبدو أنه على الرغم من أن الممثلة اللبنانية الإباحية السابقة "ميا خايفا" تقيم خارج لبنان منذ 19 سنة، لم تنسى بلدها وشعبها فقد شاركت فيديوهات من الحراك الشعبي في لبنان ودعمتهم وأكدت أنها مع الشعب، وفي تغريدة علقت "أتركوا الموضوع للبنانيين ليحولوا الإعتصام إلى حفلة".

وشاركت ميا خليفة فيديو للمتظاهرين وهم يرقصون على أنغام أغنية "Bella Ciao" بالعربي من غناء الفنانة اللبنانية شيراز وعلقت عليه "إلى كل الذين يسألون عن الأغنية، إنها النسخة العربية من الأغنية المشهورة Bella Ciao باللغة العربية من غناء الجميلة شيراز،إنها عينة من كون النساء اللبنانيات مثاليات"، لترد الأخيرة "شكرا لك،إنتي لطيفة جدا"

في نفس السياق، انتشرت صورة لخليفة وقال البعض أنها أتت إلى لبنان للمشاركة في المظاهرات وأضافوا تعليق "إذا ميا نزلت على المظاهرات، إنتوا شو عم تستنى؟" ليتضح لاحقا أن الصورة تعود لعام 2017 من الولايات المتحدة. إلا أن ذلك لم يمنع من تواجد صورها في المظاهرات، من خلال بعض المتظاهرين الذين حملوا صورها مع تعليق: "ميا خلفة أشرف منكن" قاصدين الحكومة اللبنانية.

يذكر ان الممثلة اعتزلت تقديم الأفلام الإباحية وأعلنت أنها ستدخل القفص الذهبي وخطبت للشيف روبرت ساندبيرغ، ويعتبر هذا زواجها الثاني بعد طلاقها من زوجها الأول في عام 2016.

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