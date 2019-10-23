فيديو مسرّب يكشف حقيقة المشاجرة التي وقعت بين أحمد عز وشقيقة زينة (تفاصيل)

يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة لا تنتهي، ولا زالت القصة خاصتهما تستحوذ على اهتمام الجميع، ومرة جديدة استطاعوا جذب الأنظار لهما بعد تسريب فيديو المشاجرة التي وقعت بين نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز وتكشفت من خلال هذا المقطع حقيقة ما حدث.

وفي الفيديو يظهر أحمد عز وهو يجلس مع أحد الأشخاص داخل المطعم الموجود في الفندق، وظهر أيضًا وهو يلتقط الصور مع المعجبين، ليتفاجأ فيما بعد بقدوم شقيقة زينة نحوه لتقول له بحسب موقع "فوشيا": "أنا حلفت اني أضربك واشتمك لو شوفتك".

وبحسب ما ظهر في المقطع، فإن الفنان أحمد عز لم يدخل في جدال ومشاجرة كما انتشر في بداية القصة، بل تركها وغادر المكان متجهًا إلى أمن الفندق وحرر محضر سب وقذف ضدها.

وكانت الفنانة “زينة” قد قامت بتحرير محضر هي وأختها ضد “عز” بقسم شرطة العلمين، متهمة إياه بالتعدي عليهما بالضرب.

على صعيد آخر، لا زالت قضية النفقة الخاصة بتوأم زينة "عز الدين" و "زين الدين" لم يتم حلها مع طليقها أحمد عز، وبحسب آخر الأخبار الخاصة بهذه القضية، كانت زينة قد طالبت بزيادة مبلغ النفقة نظرًا إلى ارتفاع أجر أحمد عز من خلال عمله كممثل في السينما المصرية.

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