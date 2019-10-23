عمرو دياب ومحمد حماقي يتصدران قائمة الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط لعام 2019

حقق الثنائي المصري عمرو دياب ومحمد حماقي إنجازًا جديدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط في عام 2019، حيث أصبح الأول الفنان الأكثر استماعًا على موقع "ديزر"، بأغنيته "حبيت"، فيما تصدر الثاني قائمة أكثر الألبومات استماعًا، بألبومه الأخير "كل يوم من ده".

وحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لجوائز "World Music Awards" عبر فيسبوك، قفزت أغنية الهضبة "باين حبيت" من ألبومه السابق "كل حياتي" لتكون الأكثر استماعًا من بين أغاني عمرو دياب خلال العام الحالي 2019.

وأثارت أغنية "باين حبيت" التي طرحها الهضبة في شهر سبتمبر/ أيلول 2018 ضجة واسعة، بعدما تعاون فيها مع الـ DJ العالمي مارشيميللو، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع مارشيمللو.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق "ديزر" في عام 2019 "مافيا" للفنان محمد رمضان، وثالثًا أغنية "حبه جنة" للفنانة شيرين عبد الوهاب، ورابعًا أغنية "ويذاوت مي" للفنانة "هالسي"، وخامسًا أغنية "من البداية" للفنان محمد حماقي.

أما الألبومات الأكثر استماعًا في 2019 عبر التطبيق، فكان الأول "كل يوم من ده " للفنان محمد حماقي، وألبوم "نساي" ثانيًا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وثالثًا "حالة خاصة" للفنانة أنغام، ورابعًا "أيام" للفنان تامر عاشور، وخامسًا "عيش بشوقك" للفنان تامر حسني.

وأطلق تطبيق "ديزر" خدمته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر من العام 2018، وذلك مع اتفاقية توزيع حصري مع روتانا، وهي تربط 14 مليون مستخدم نشط شهريًا بـ 56 مليون مقطوعة وأغنية من حول العالم.

يذكر أن عمرو دياب هو الفنان العربي الأكثر تتويجًا بجائزة World Music Awards، وهو الوحيد الذي حصل على جوائز أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وأفضل ألبوم "الليلة" بعام واحد ولم يتحقق هذا الإنجاز لفنان قبله أو بعده.

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