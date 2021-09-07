ميرفت أمين تنجو من حريق عقارها السكني

طمأنت الفنانة ميرفت أمين جمهورها على حالتها بعد نجاتها من حريق نشب بالعقار الذي تسكن به في منطقة المهندسين.

وقالت ميرفت أمين إنها كانت في شقتها بالطابق الرابع عندما وقع الحريق في شركة بالدور السادس نافية كل ما تردد حول قفزها عبر السلم إلى سطوح العمارة ، حسب موقع في الفن.

وأضافت أمين إنها فوجئت صباح اليوم بالحريق ولم تتحرك من شقتها بعد اشتعال الحريق ولم يلحق بها أي ضرر وقالت : ( كل ما فى الأمر، أنني شعرت بالفزع عندما وجدت مياه كثيرة تنزل من سيارات الإطفاء التي بلغ عددها 7 سيارات، على بلكونات شقتي، وآثار الحريق تتساقط على شبابيك شقتى ليس أكثر) مضيفة (ربنا يعوض على صاحب الشركة، والحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح).

شار إلى أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين كان فيلم (عز الولد) وعرض عبر منصة (شاهد).

فيلم (أعز الولد) من بطولة ميرفت أمين والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى .