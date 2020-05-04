ميريام فارس تحتفل بـ"القرقيعان" وابنها جايدن يخطف الأضواء (فيديو)

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الاحتفال بمناسبة شهيرة في دول الخليج تسمى بـ"القرقيعان"، وذلك من خلال طرحها لأغنية وفيديو كليب "قرقيعان" بمشاركة ابنها الوحيد جايدن البالغ من العمر 4 سنوات والذي قلّما يظهر للجمهور على مواقع التواصل.

وقالت ميريام فارس إنها تهدي هذه الأغنية لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين في ظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم، مضيفة بأن "المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة".

وأصدرت ميريام فارس أغنيتها "قرقيعان قرقيعان" بمناسبة القرقيعان، الذي يصادف منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو عيد مخصص للأطفال يرتدون فيه الملابس الشعبية، ويطوفون في أحيائهم، ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو كليب تلهو وتلعب برفقة ابنها الوحيد جايدن في لقطات مصورة من داخل منزلها، وذلك تزامنًا مع التزام الناس بالمنازل والحجر الصحي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: