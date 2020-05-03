باميلا الكيك تهاجم مايا دياب "هيدا مش حنكك ولا شفافك ولا ولا…"!

تداول رواد السوشال ميديا تعليقاً للممثلة اللبنانية "باميلا الكيك" تهاجم فيه الفنانة "مايا دياب" دفاعاً عن الممثلة المصرية "شيماء سيف".

وفي التفاصيل، انتشر فيديو من مكالمة بين مايا دياب وشيماء سيف، ووجهت فيه مايا سؤالًا لشيماء جاء كالتالي: "شكلك سبب شهرتك!"، السؤال أزعج الجمهور الذي اعتبر أن هذا إهانة لشيماء وسخرية منها، إلا أنه من الواضح أن السؤال أزعج باميلا أيضاً التي وجهت تعليقًا قويًا جاء فيه: "أيوا يا شيماء على جوابك.. في ناس أصلًا نسيوا إنو هيدا مش شكلن أصلاً ولا حنكُن ...ولا شفافُن ... ولا ولا ولا .. بس المهم منغلط ومنتعلم".

باميلا التي غابت عن الموسم الرمضاني الحالي بسبب عدم وجود الفرصة المناسبة كانت قد هاجمت دخيلات الفن بمنشور جاء فيه: "السّنة ما رح إقبل ولا عرض تمثيلي.. لا داخل شهر رمضان المبارك ولا خارجو ! أول شي، نازل فيلمين لإلي السنة، ومتل العادة بفكّر بغيري وبقول ما لح آخد كل شي، غير أنّ اصلاً ما أغراني شي من العروض اللي ٣/٤ بطلاتا صاروا ميسّات لبنان".

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