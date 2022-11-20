ميريام فارس تشعل سخرية متابعيها.. شقيقتي كتبت كلمات أغنية "توكو تاكا"

تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس للهجوم بعد طرح أغنية "توكو تاكا" Tukoh Taka بالتعوان مع النجم الكولومبي مالوما ومغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، بسبب محاولتها تقليد الفنانة العالمية شاكيرا من ناحية الرقص واللباس.

ميريام فارس تكشف الرؤية الفنية وراء أغنية "توكو تاكا"

وبعد موجة الجدل، كشفت ميريام أنها تجهزت لهذا المشروع منذ 5 سنوات، وكانت قد نفذت أغنيتين لكنها اقتنعت بأغنية "توكا تاكا"، مشيرةً إلى أنها أشرفت على إضافة اللحن العربي إلى الأغنية بالاعتماد على الآلات الموسيقية العربية، كما أن شقيقتها هي من كتبت كلمات الأغنية.

وواصلت ميريام حديثها عن كلمات الأغنية: "كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية منهم السلام عليكم، كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع ويجوا عندنا في الشرق العربي، ويجوا على قطر ونتحد كلنا في مونديال فيفا".

وتابعت: "كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين، ويلا سوا وأقول للعالم يلا نتجمع وييجوا عندنا في الشرق العربي وييجوا على قطر ونتحد كلنا في كأس العالم".

💫 #ميريام_فارس تشارك بعض التفاصيل عن توكو تاكا، المشروع الذي استغرق 5 سنوات من التحضيرات 👏👏 "عملت اللحن العربي واخترت كلمات لأوصل رسالة مثل سلام عليكم ويلا سوا" @myriamfares pic.twitter.com/1vr1Y7dy1g — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 19, 2022

المتابعون يسخرون من تصريحات مريام فارس

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ميريام، لافتين أن الأغنية لا تحتاج لخمس سنوات من أجل العمل عليها، فعلَّقت إحداهن: "خمسه سنين واخرتها عدد ال dislikes اكثر من ال likes على الاغنيه على اليوتيوب".

وأضافت أخرى: "شو كتبتلك اخت بالزبط اي كلمة .. هي الغنية فيها غير سلام. ايه ايه. اسمع.. ورفسه بالرجل مابعرف اذا هذه تعتبر كلمه".

وتابعت إحداهن مشبهة الأغنية التي أصدرت للمغني الكوري جونغكوك وفهد الكبيسي بعنوان Dreamers وأغنية "توكو تاكا"، قائلة: "بالله سكتوها جونغكوك مش عربي والاغنيه السووها مع فهد تجنن وكلها لجن عربي وطبل والنهام تقريبا هك اسمه القطري وتجنن لا فوق هذا تقول من خمس سنين جونغكوك اخدت منه هو فهد خمس أشهر اسكتي بالله".