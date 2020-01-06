ميريام فارس: "فخورة بغنائي في السعودية..وأشكر ولي العهد لأنه حقق لي هذا الحلم!" (فيديو)

أعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سعادتها البالغة بعد أن استطاعت أن تلتقي جمهورها في السعودية وأحيت عدة حفلات هناك مؤخرًا، وذلك خلال لقائها الصحفي على هامش اول حفل غنائي لها في صحراء المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض".

وتحدثت ميريام فارس في اللقاء الصحفي مع روتانا خليجية، وأكدت أنها سعيدة جدًا بإحياء حفلها في سمرات شتاء الرياض لافتة إلى أن هذه أول مرة ستغني فيها بالصحراء، ووجهت الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه صاحب الفكرة واصفة إياها بالفكرة الرائعة.

وتابعت: "سمو الأمير محمد بن سلمان ما عم بيخلي منطقة في السعودية إلّا وعم ينشر فيها البهجة والفرحة، والشكر أكيد للسيد سالم الهندي وشركة روتانا على هالتنفيذ الحلو والدقيق".

واستكملت: "مشاركتي في السعودية تعني لي الكثير، وهذا فخر لي أكيد... وحلم أنه ادخل على السعودية واعمل حفلة عامة، والحلم تحقق وعم يتحقق أكتر من مرة وعم بتعلقوني فيكم كل مرة أكتر".

والجدير ذكره أن ميريام فارس أحيت حتى الآن ثلاث حفلات في السعودية، إحداهما كان في شهر ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض، والثالث في سمرات شتاء الرياض، بالإضافة لما سبق، أهدت النجمة اللبنانية أغنية خاصة للشعب السعودي بعنوان "حبيبي سعودي".

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