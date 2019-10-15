ميريام فارس وابنها يرقصان في السيارة بطريقة عفوية.. فيديو طريف!

نشرت ملكة المسرح "ميريام فارس" على إنستغرام فيديو لها وهي توصل ابنها من المدرسة، وظهر في الفيديو ابن ميريام "جايدن" وهو يرقص على انغام أغنية والدته "قومي" بحركات ظريفة في السيارة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديوالذي حقق ما يقارب مليون مشاهدة وأبدوا إعجابهم بشعر "جايدين" الكيرلي الذي ورثه من أمه.

يذكر أن أخر عمل فني للفنانة كان فيديو كليب "قومي" الذي طرح منذ 10 أشهر وحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على قناة ميريام الرسمية في إنستغرام.

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