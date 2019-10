ميريام فارس وابنها يرقصان في السيارة بطريقة عفوية.. فيديو طريف!

ميريام فارس وإبنها يرقصان على أغنية "قومي" 🕺🕺🕺 @myriamfares #ميريام_فارس #لبنان #مشاهير اهير #عرب #اناقه #جديد #قومي #أغاني #myriam_fares #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #singer #drive #arab #celebrity #new

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 14, 2019 at 4:53am PDT