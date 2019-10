معتصم النهار يوجه رسالة لزوجته في عيد ميلادها وهذا ما قاله (صورة)

Happy birthday to my best , Mysoul, My favorite &My ❤️ Lolo happy birthday to U🎂🎊🎉🎂🎊🎉🎈🎉🎊🎂🎂🎂🎂

A post shared by معتصم النهار🇸🇾🇸🇾 (@moatasemalnahar) on Oct 9, 2019 at 1:07pm PDT