معتصم النهار يوجه رسالة لزوجته في عيد ميلادها وهذا ما قاله (صورة)

احتفل الفنان السوري معتصم النهار بمناسبة عيد ميلاد زوجته لين برنجكجي، وقرر أن يشارك الجمهور عبر حسابه على موقع إنستغرام بعضًا من كلماته الرومانسية التي قرر من خلالها أن يحتفل بيوم ميلاد شريكة حياته.

ونشر النّهار صورة جمعته بزوجته أرفقها بكلمات عايدها فيها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لأفضل شخص في حياتي، لروحي، عيد ميلاد سعيد لولو".

وتفاعل عدد من نجوم الدراما السورية مع كلمات معتصم النهار لزوجته في هذه المناسبة وتمنوا للثنائي الحياة السعيدة، مثل هبة نور، وطلال مارديني، وغيرهم من الأسماء الأخرى.

على صعيد آخر، أعلن معتصم النهار مؤخرًا اعتذاره عن المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" والذي كان من المفترض أن يشارك فيه إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي والممثل أحمد الفيشاي، وأوضح النهار أن سبب انسحابه يعود إلى إنشغاله في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إلى جانب ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.

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