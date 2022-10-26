ميغان ماركل:"نادمة لمشاركتي في Deal or No Deal".. وتعلق: استغلوا جمالي

حلّت دوقة ساسكس ميغان ماركل ضيفة شرف خلال برنامج Archetypes في حلقته السادسة وذلك كأول ظهور اعلامي لها بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية جدة زوجها الأمير هاري.

وتحدّثت ميغان ماركل رفقة نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" حول مشاركتهما في برنامج Deal or No Deal قبل سنوات، وهو برنامج ألعاب يعتمد على الحظ في ربح النقود.

ميغان ماركل نادمة على المشاركة

كشفت النجمة الأمريكية المعتزلة، بأنها شاركت في البرنامج، حيث تواجدت مع الفتيات اللواتي يظهرن في البرنامج وهن يحملن حقيبة النقود من اجل المتسابق، ويرتدين الفتيات ملابس جريئة بعض الشيء كما يقمن ببعض الحركات التشويقية.

وبالرغم من أن الفنانة المعتزلة أكّدت بان التجربة التي مرّت بها في البرنامج رائعة إلا أنها أشارت أن فكرة تواجد الفتيات كانت تعتمد على جمال المرأة وليس على ذكائها وعقلها.

وقالت ميغان حول الموضوع: "بدأت أعود بذاكرتي الى الوراء وقارنت الفترة التي عملت بها في برنامج Deal or No Deal والفترة التي عملت بها كمتدربة في السفارة الامريكية في الأرجنتين، والتجربة الأخيرة قدرت عقلي بشكل كبير بينما البرنامج كان التركيز على الجسد والجمال فقط".

واعترفت ميغان بانها نادمة على المشاركة في البرنامج لانه كان يعتمد على الشكل فقط، وهو استغلال لجسد المرأة، ولم يقدر ذكائها وعقلها.

وتداول الجمهور صور صادمة جدًا للفنانة المعتزلة، حيث ظهرت فهيم مرتدية ملابس جريئة جدًا.

ميغان ماركل والأمير هاري

يشار بان ميغان ماركل تزوّجت من الأمير هاري الحفيد الأصغر لملكة بريطانيا الراحلة "اليزابيث"، وابن الأميرة ديانا والملك تشارلز، ولكنّهما أعلنا استقلالهما عن العائلة المالكة واستقالتهما من الخدمات الملكية.

واستقرّت ماركل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث انجبت طفلتها الثانية ليليبيت بعد فترة من إنجاب طفلها الاول آرتشي بعيد عن العائلة المالكة.