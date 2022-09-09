ميغان ماركل لم تتلق دعوة لزيارة الملكة إليزابيث بعد وفاتها

لم تظهر ميغان ماركل إلى جانب زوجها الأمير هاري وهو يشق طريقه إلى قلعة بالمورال بعد أنباء وفاة الملكة إليزابيث، فوفقًا للخبيرة الملكية كاتي نيكول، لم توجه لها دعوة للانضمام إلى العائلة المالكة.

غياب ميغان ماركل عن زيارة الملكة إليزابيث









وصرَّحت نيكول لموقع ET: "من المفهوم أن العائلة أرادت أن يكون الأمير هاري متواجد في القلعة، على الرغم من أنه لم يتمكن من الوصول إلى بالمورال في الوقت المناسب لرؤية جدته".

وتضيف نيكول أن العائلة المالكة لم توجه لميغان دعوة بالحضور، قائلة: "لكن ميغان، دوقة ساسكس، لم تكن مدعوة للانضمام إلى العائلة وفق معلوماتنا.. واشارت (ميغان) إنها ستذهب إلى بالمورال في وقت آخر، لكن يبدو واضحًا أن الأمير هاري سافر بمفرده دون زوجته".

وكان من المقرر أن يحضر هاري (37 عامًا)، وميغان (41 عامًا) حفل توزيع جوائز WellChild في لندن، لكن بعد الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث، ألغى دوق ودوقة ساسكس ظهورهما، واستقل هاري طائرة بمفرده من لندن إلى اسكتلندا.

وهبطت طائرة هاري بعد فترة وجيزة من إعلان نبأ وفاة الملكة، حيث شوهد الدوق وهو يصل إلى القلعة بسيارة دفع رباعي سوداء ويده تغطي جزءًا من وجهه.

وكان نجل الملكة، الملك تشارلز الثالث، وزوجته كاميلا، الملكة القرينة، والأميرة آن جميعًا في اسكتلندا من أجل ارتباطات سابقة، ثم وصل الأمير وليام، والأمير أندرو، والأمير إدوارد، وزوجته صوفي، كونتيسة ساسكس، إلى اسكتلندا في وقت سابق من اليوم.

ولم يتم تأكيد أي من أفراد الأسرة تواجد وقت وفاة الملكة.



وفاة الملكة إليزابيث

توفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 96 عامًا، وأكد وفاتها بيان رسمي من حسابات العائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الأخبار، أدلى تشارلز، الذي أصبح الآن الملك، بأول بيان علني للعائلة، جاء فيه: "وفاة والدتي الحبيبة، جلالة الملكة، بمثابة لحظة حزن كبير لي ولجميع أفراد عائلتي".

وتابع البيان: "إننا نحزن بشدة على وفاة سيدة ذات عزة وأم محبوبة للغاية. أعلم أن خسارتها ستشعر بعمق في جميع أنحاء البلاد، والمملكة والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "خلال فترة الحداد والتغيير هذه، سأشعر أنا وعائلتي بالراحة والاستدامة من خلال معرفتنا بالاحترام والمودة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع."