كتاب جديد يكشف الأسرار الحميمية لميغان ماركل.. ويزعج العائلة المالكة

أصدر المؤلف الشهير "توم باور" كتاب مثير للجدل حول شخصية دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والعائلة المالكة وذلك تحت اسم "الثأر: ميغان وهاري والحرب بين آل وندسور" Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors.

ونشرت الصحف البريطانية كعادتها العديد من مقتطفات الكتاب والذي تم الكشف فيه عن الكثير من الأسرار الخاصة بدوقة ساسكس زوجة الأمير هاري ميغان ماركل وكشف العديد من الفضائح.

كتاب "الثأر" حول ميغان ماركل

صدر كتاب "الثأر" قبل يومين في السوق البريطانية حيث أنه يتناول العديد من الفصول حول حياة دوقة ساسكس "ميغان ماركل"، حيث أن هذا الكتاب سيثير قلق وازعاج العائلة المالكة بشكل كبير.

ويتناول هذا الكتاب نوع من السيرة الذاتية والتي تمتد الى الجوانب الحميمية من حياة الأشخاص حيث أنها تركّ على افشاء الاسرار وكشف العديد من الفضائح.

وكشف الكتاب المكائد التي حدثت حينما دُعيت ميغان ماركل الى مقابلة مع مجلة فانيتي فير، بالاضافة الى الكشف عن قلق العائلة المالكة قبل جنازة الأمير فيليب، وسعادة الملكة بأن حمل ميغان منعها من القدوم للجنازة.

Three bombshells from new 'tell-all' Meghan Markle biographyhttps://t.co/zaOByrwowi — Goss.ie (@goss_ie) July 17, 2022

كشف المزيد من الأسرار

ويشير الكتاب ايضاً عن قصة جمعت ما بين الحب والخيانة والأسرار والانتقام، كما يؤكد برفض اقتراح من الملكة لميغان ماركل بمصالحة والدها والتي رفضتها الأخيرة.

ويهاجم الكاتب دوقة ساسكس في الكتاب حيث أنه وصفها بأنها تحوّلت من ممثلة مغمورة الى دوقة متمردة، كما وصف انجازاتها الخيرية بانها وهمية بالإضافة الى المزيد من الاسرار والفضائح.