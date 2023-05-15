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ميغان وهاري يتجاهلان الانتقادات.. وموعد "سوشي" يجمعهما بهؤلاء النجوم

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 01:50
ميغان ماركل والأمير هاري
ميغان ماركل والأمير هاري

يتجاهل الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل الانتقادات الموجَّهة ضدهما بشأن حفل تتويج الملك تشارلز، إذ قررا الاستمتاع بوجبة سوشي مع نجوم هوليوود، في مطعم "سوشي بار" الفاخر في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

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الأمير هاري وميغان ماركل في موعد سوشي

ورصدت عدسات الباباراتزي هاري وميغان أثناء توجههما للمطعم، إذ اختارت الممثلة الأمريكية السابقة فستانًا بني قصيرًا من توقيع دار أزياء Heidi Merrick، نسَّقته مع حقيبة يد بيضاء صممت على شكل "برميل" من توقيع Cesta Collective، فيما انتعلت صندلًا بني من الجلد من العلامة التجارية العالمية "هيرمس".

وأكملت ميغان إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، وتزيَّنت بأقراط ذهبية على شكل حلقات.

في حين اختار هاري ارتداء بنطال أبيض أنيق نسَّقه مع تيشيرت أسود وحذاء رياضي باللون البيج.

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ميغان ماركلالأمير هاري وميغان ماركل

ووفق ما نقله موقع "بيج 6"، تواجد برفقة الثنائي كل من الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو وزوجها المنتج التلفزيوني براد فالتشوك، والنجمة الأمريكية كاميرون دياز وزوجها بنجي مادن، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي ومؤسس Bumble، ويتني وولف هيرد، وزوجها مايكل هيرد، وريث النفط في تكساس.

ويأتي ظهور ميغان وهاري بعد مرور 28 ساعة فقط على تواجد الأخير في حفل تتويج والده.
 

كلمات دالة:الأمير هاريميغان ماركل

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