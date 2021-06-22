مي العيدان تتوعد بفضح فنان كويتي وإيراني.. علاقة شاذة وتعاطي!

تعشق الإعلامية الكويتية مي العيدان الفضائح الخاصة بالمشاهير، لكن يبدو أنها ستزيد العيار هذه المرة.

توعَّدت مي العيدان عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" أنها ستعمل على فضح علاقة شاذة بين فنان إيراني وفنان كويتي لم تكشف عن اسمهما بعد.

ونشرت منشور تحمس فيه متابعيها، جاء فيه: "ترقبوا الثلاثاء بسنابي راح اتكلم عن الفنان الإيراني وعلاقته الشاذة مع فنان كويتي وفضائحهم بالكويت ولندن وتعاطيهم وراح أقول تفاصيل.. ووعد راح اتعرفونهم".





وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بين مؤيد ومعارض، فكتبت إحداهن: " “مثل هالامور يبالها ادله مو من عندك تتهمين الناس هذي فيها قضايا ومحاكم مو كل شي ترا ينقال وينشر”.

وعلَّق آخر: " ” هذي بس كل حياتها تفضح فلان وعلان التهي بنفسك الله يستر عليك مهما كنت مستقيمة ممكن بيوم من الايام يجي احد يفضحك الدنيا دواره ما في احد ماشية حياته الا بستر ربنا، مو ضروري تفضحيه قدم ادلة للمحكمة مثلا او شي زي كذا مو ع السوشال ميديا".

وبعد موجة الانتقاد التي تعرَّضت لها، أرفقت المنشور بتعليق، جاء فيه: "لا أحد يتفلسف.. الشواذ في الدّين يتم رميهم من أعلى، ولا يكفّنون، ويتم دفنهم مثل الجيفة، لأنهم يهزون عرش الرحمن".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوعد بها العيدان فنان إيراني، فقد نشرت سابقًا منشورًا، كتبت فيه: "في ممثل إيراني أنا تحملته وايد على قلبي كرمال أخوه إنسان محترم وعشان مرض أمه، ما راح تتحمل، فخلاه هذا الشي يتمادى".

وتابعت: "أقسم بالله من هاللحظة ماراح يردني أحد ولا بهتم بأي أحد ولا بقدر أحد، أنطر حسابك عندي بدأ وراح يطلع، وقسما بالله لأخليك ماتعرف تنام الليل ولا تعرف تسوي أي شي بحياتك".