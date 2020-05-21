مي العيدان تهاجم محمد رمضان من جديد.. ما علاقة الرئيس صدام حسين؟

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنان محمد رمضان مجددًا، حيث لم يكفها التنمر على شكل والده والتعليق المسيء بحقه في المرة السابقة، فعادت هذه المرة لتهاجمه بسبب فيديو متداول له وهو يتحدث عن حبه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وانتقدت العيدان محمد رمضان بشكل قاس من خلال تعليقها على مقطع الفيديو الخاص بحديثه عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقالت عبر إنستغرام: "والله حبتك القرادة لإنك عديم أخلاق .. نسيت إن صدام بسنة 90 وضع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصالة تحط الفلوس في فمه ويتكلم".

وتابعت : "نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق .. نسيت صدام وأعوانه وابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات".

وأضافت : "الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت ما نحبك لأن اللي يحب اللي قتل أولادنا واستباح الكويت ما نحبه دامك تحبه وارجع اقولك حبتك القرادة يا تافه" .

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان لم يرد على أي هجوم من قبل الإعلامية مي العيدان حتى الآن، في حين طالب بعض متابعيه أن يتقدم بدعوى قضائية ضد العيدان بسبب إهانتها وشتمها له بشكل متكرر.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: