مي حريري تتدخل لإصلاح علاقة الشيف بوراك ووالد

انتشرت أخبار تفيد اجتماع الفنانة اللبنانية مي حريري مع الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، من أجل التوسط لمصالحتهما.

مي حريري تتدخل لإصلاح علاقة الشيف بوراك ووالده



وفق مصادر خاصة، أفيد أن مي حريري تعمل جاهدة لإصلاح الأوضاع بين الأب وابنه، بعدما اتهم بوراك والده ببيع حقوق مطاعمه لرجل أجنبي دون الرجوع إليه، وليس معروفًا إذا ما لقي الاجتماعي نتائجه أم لا.

ويُشار إلى أن علاقة صداقة تجمع الحريري ببوراك وإسماعيل، إذ نشرت في إحدى المرات صورة تجمعهما بها في أحد مطاعم لبنان.

ملحم زين يحاول إصلاح علاقة بوراك ووالده

وتأتي محاولات الحريري للصلح، بعدما كشف إسماعيل أن الفنان اللبناني ملحم زين حاول التدخل في الموضوع، إذ قال في لقاء له باللغة العربية: "ملحم زين صديقي منذ 15 عامًا وهو فنان محبوب بتركيا وكل العالم، و(أبو علي) أراد أن يتدخل بالموضوع ولكن طلبت منه ألَّا يتدخل. قلت له الآن لا تفعل ذلك.. وعندما أريده سأجعله يتدخل".