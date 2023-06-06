مي حريري: نجوى كرم سبب وفاة ملحم بركات.. والأخير حاول قتلي

أحدثت الفنانة اللبنانية مي جريري حالة من الجدل بتصريحاتها الجريئة والقوية، خلال حلولها ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين.

مي حريري تكشف علاقة ملحم بركات ونجوى كرم

وتطرقت الحريري للحديث عن علاقة الفنانة اللبنانية نجوى كرم وطليقها ملحم بركات، لافتةً إلى أن الإثنين كانا مغرمين ببعضهما البعض، واستمرت علاقتهما لمدة 7 سنوات، وادعت أنها لمحت خروج كرم من منزل بركات في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وأوضحت حريري أن بركات كان يتألم، بعدما اتهمه نقولا معوض، شقيق نجوى، بسرقة مبلغ مالي ضخم من شقيقته.

واتهمت حريري كرم بأنها سبب من أسباب وفاة ملحم بركات، بسبب خلافهما الأخير واتهامها إياه بالسرقة ظلمًا؛ من أجل تبرئة نفسها.

مي حريري وتعرضها للضرب من ملحم بركات

وكشف حريري أنه لو رجع بها الزمن إلى الوراء، وكانت تتمتع بالنضج الذي تمتلكه اليوم؛ لرفضت الزواج من بركات.

وقالت: "على الرغم من حبي الكبير لكن لو رجع بيا الزمن وكنت بهذا النضوج كنت ههرب ومش هتجوز ملحم بركات، وأنا وهو اتطلقنا 3 مرات، واستفدت من اسمه وأدخلني التاريخ".

وكشف أنها تعرضت للضرب من قبل بركات، قائلة: "مرة ملحم ضربني وحاول يقتلني وضرب عليا نار علشان يرجعني، وطلقة عدت من جنب أذني والدم غرقني وهو بكى عليا وأنا استسلمت للحب، والله لا يبلي أحد بالغرام”.

