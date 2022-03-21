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مي حلمي تتعرض للسخرية بعد إخفاء وجه حبيبها.. والمتابعون يشككون بعلاقتها!

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 06:56
مي حلمي
مي حلمي

أثارت الإعلامية المصرية مي حلمي موجة من الجدل وحالة من الشك بين متابعيها بعد نشرها صورة تجمعها بحبيبها الجديد.

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شاركت مي حلمي، طليقة الفنان المصري محمد رشاد، صورة تجمعها بحبيبها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام" لكنها غطَّت وجهه بإيموجي على شكل قلب حب أبيض اللون، حيث يظهر الثنائي على متن يخت في وسط البحر، وكتبت: "وأخيرًا الجو بقى حلو وفسحني في اليخت".

وأثارت صورة مي وحبيبها موجة من الجدل، فمنهم من رأى أن إخفائها وجه الشاب دليل على كذبها، فهي ليست على علاقة كما ادعت سابقًا، إذ أعلنت سابقًا أنها على علاقة مع رجل أعمال من جنسية عربية لكنها رفضت الافصاح عن جنسيته و موعد زواجهما.

وعلَّق أحد المتابعين: “اراهنكو انه اخوها وعامله شو علشان تغيظ رشاد😂😂😂” و “هههههه ده صاحبها ولا خطيبها …دي بتعمل كده بس بعد ما طليقها خطب وببظهر مع خطيبته ده كله شو واختارت انه بعيد عشان بعد شويه تقول مفيش،نصيب يا شيخه تموت في الشو".

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انفصال مي حلمي ومحمد رشاد


يذكر أن الثنائي انفصلا قبل عامين تقريبًا ولم يكن بالأمر بالمفاجئ، فمنذ بداية علاقتهما والأمور بينهما في توتر، ابتداءً من إلغاء حفل زفافهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل وخلافات مادية بين العائلتين، ومن ثم عودتهما لبعضهما بعد التفاهم، لكنهما انفصلا بعدها نهائيا.

انفصال محمد رشاد ومي حلمي
 

أول لقاء لمي حلمي ومحمد رشاد بعد الانفصال


وقد اجتمع محمد رشاد، نجم برنامج "آراب آيدول"، وطليقته مي حلمي بعد انفصالهما في فعاليات حفل "الأفضل"، الذي تسلمت فيه الإعلامية جائزة خاصة للتميز في البرامج الرياضية، وتسلم رشاد جائزة أفضل مطرب شاب ووجه رسالة شكر لخطيبته غادة فتحي.
 

 

 

كلمات دالة:مي حلميمحمد رشادنجومانفصال

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